Kolsuz kahramanın kolu gibi bir şey oldu...

Internet'te dolanırken "gölge kabine" başlıklı bir yazıya rastladım. Sevindim, muhalefet nihayet bir gölge kabine kurmayı akıl etmiş sandım...

Öyle ya, iktidara gelirlerse kimin ne bakanı olacağını üç aşağı beş yukarı ortaya koyan bir listedir bu.

Vatandaş bunu bilir, oyunu ona göre verir. (Türkiye'de demedik canım, İngiltere'de!)

Bakındım, CHP'de öyle bir liste bulamadım.

Mesele şundan ibaret: Muhalif yazarlar "bizim de bir gölge kabinemiz olsaydı ne iyi olurdu" diye ağlıyorlar. Yıllardır da ağlarlar.

Bir gazete daha da ileri gitmiş (bilin bakalım hangi gazete), Kılıçdaroğlu'nun "merkez yürütme kurulu" üyelerini gölge kabine diye pazarlamaya çalışmış meğer!

Diğer muhalif partilerde hiç mi hiç tık yok. Meral Hanım ezkaza seçim kazansa, kimin ne bakanı olacağını bilen yok. Kendisi de bilmiyor.

Bana Meral Hanım'ın partisinden "şu bakanlığa uygundur, bu bakanlık ona yakışır" diyebileceğiniz bir tek kişi gösterebilir misiniz?

CHP için de ancak tahmin yürütebiliriz...

Ünal Çeviköz dışişlerine... Gönlünde yatan arslanı biliyoruz...

Gürsel Tekin içişlerine... SABAH gazetesine el koyacak, anamızı ağlatacak... Bizi kapının önüne atacak, hatta içeri tıkacak... Onu da biliyoruz...

Selin Sayek Böke herhalde kadın işleri falan...

Başka?

Ne başkası yahu? Adamların daha cumhurbaşkanı adayı belli değil ki kabinesi belli olsun!

Kimse gölge kabine oluşturmaya yanaşmıyor...

Çünkü hiçbirinin iktidar umudu yok.

Atıp tutuyorlar, o kadar.

Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar Tayyip Erdoğan işi bitirecek. Hem de ilk turda.

Bu durumda "seni bilmemne bakanı yapacağım" diye umut vermeye de gerek kalmıyor.

Çünkü parti içinde maraza çıkar! Küskünler belirir, kazanlar kaldırılır.

Belediye başkan adaylığı yani "arpalık" beklentisi içinde olup da kendisine bakanlık uygun görülenler bozulurlar ve kurultay murultay isterler...

***

Birisi de AKP'ye de bir gölge kabine yakıştırmış.AKP'de o kabinenin hası var, gerçeği, kendisi. Adamlar iktidarda! Ne gölgesinden sözediyorsun?Canım, seçimden sonra yani.. Yeni hükümet...Yeni hükümet cumhurbaşkanının seçtiği "" oluşacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığına benzer gene birtakım yardımcılar.Bunlar bildiğiniz bakanlar olmayacaklar. Meclise değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaklar, başarısız oldukları görülürse de şıp diye görevden alınacaklar, yerlerine başkaları gelecek.Yoksa bazı muhalif yazarlar da, amigoluğunu yaptıkları parti başkanları gibi "" ya da "" türünden endişeler mi taşıyorlar? Bunca uyarıdan sonra? Vah vah.