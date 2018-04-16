Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Engin Ardıç > Şimdi de Yılmaz Büyükerşen çıktı
ENGİN ARDIÇ
16 Nisan 2018, Pazartesi ENGİN ARDIÇ

Şimdi de Yılmaz Büyükerşen çıktı

Eskiden "güvenilir kaynaklar" diye bir kavram vardı. Gazeteci lafa "güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre" diye başlayınca akan sular dururdu.
Şimdi kaynaklar iyice cıvıdılar, herkes birşeyler sallıyor, artık "güvenilmez kaynaklar" var...
Güvenilmez kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, 'nin cumhurbaşkanı adayı Profesör olacakmış (geçen seçimde reddetmişti!)...Kendisi belediye reisidir.
Kaybedince kaybetmeyecektir.
Yani kişiliği zedelenmez, itibar kaybına uğramaz. Rezil olmaz.
havada karada meclise gireceğinden, o da koltuğunu korumuş olur. Böylece CHP'nin ne şişi yanar, ne de kebabı.
Ama diyelim ki kazandı...
"Mesaisi" eski anayasayı tekrar referanduma sunmak (meclisten geçmez), eski sisteme dönmek üzerine kurulu olacaktır.
Bu, en azından altı ay, belki de bir sene demektir.
O arada hiç mi "icraat" yapmayacaktır?
Devlet yönetimi buzdolabına mı konacaktır?
Herhalde iyi kötü bir hükümet kuracaktır bu başkan...
O zaman da CHP cumhurbaşkanlığı sistemini "fiilen" kabul etmiş olacaktır!
Hele bir de yeni sistemde işlerin daha iyi yürüdüğü ortaya çıkarsa...
Fena halde madara olurlar.
Kendi kalesine gol atmak diye de herhalde buna diyorlar.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN