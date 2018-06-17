Geçenlerde bir Rus "eskiden fakirdik ama başımız dikti, şimdi gene fakiriz ama başımız eğik" demişti...

Hiç bile değil.

Başınızı Putin de kaldıramadıysa kimse kaldıramaz gospodin...

Fakirlik teranesini de Antalya'da güneşlenen papatya gibi kızlara yutturamazsın.

Fakir kaldıysan, o senin "Bolşevik beleşine alışmış" çağdışı kafanın sorunudur.

Bu "fakir ama onurlu" edebiyatını bizim Kemalistler de pek severler.

İlkokulda bize ne kadar fakir olduğumuzu övünerek anlatırlardı. "Zenginleştirin öyleyse" demek aklımıza gelmezdi, çünkü sorgulamak yasaktı ve büyüklerimiz herşeyi bizden daha iyi bilirlerdi.

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Dikkat ederseniz, "" edebiyatı da, söyleyecek lafı kalmamış birkaç moruk gazetecinin okunmayan yazılarında kaldı...Kayık salıncak, bayram harçlığı, akide şekeri, haminnemin eli falan filan." oynayan çocuk, kayık salıncak deyince boş boş bakıyor. Daha meraklısı, kayık salıncağı, elindeki İpad'den girdiği Google'a soruyor.Fakir ama onurlu edebiyatını yapan yerli dinozorlar, iktidar ellerinden gittiği için acı acı ağlayan yaşlı Rus komünistlerinin aksine, "" demeye getiriyorlar.Köprüler, tüneller, havaalanları yetmiyorsa Afrin'e, Kandil'e baksınlar ama hayır, onlar hep zıt gidecekler her şeye. Çünkü "" ya...Geçenlerde çarçur bir televizyon kanalında emekli bir faşist de "" diye ağlıyordu... Alıp götüreceksin Afrin'e, Türk tankının paletine burnunu sürteceksin, zayıf ihtimal ama belki akıllanır.Bakınız başka bir faşist dinozor da, rahmetli Aydın Boysan'ın sözlerini marifet gibi hatırlatmış:Yani bugün saygın olmayan bir ülkeninonursuz vatandaşlarıyız! Bunu demeyegetiriyor.Rahmetli fena saçmalamış.Hiçkimseyi o patlak ayakkabılara, üşüten giysilere, hele hele yarı aç midelere döndüremezsiniz.Hiçkimse "" olmak istemiyor artık.Fakat "" olmak isteyen çoktur.Amerikan ve Avrupa emperyalizmine kafa tutan bir ülkenin onurlu çocuklarıdır onlar. Bölücülüğe boyun eğmeyen, bölücülerin anasını ağlatan bir yönetimin onurlu vatandaşları. Kemalistler gibi hep darbecilerin değirmenine su taşıyan değil, darbe tanklarının önüne kendini atıp ölüme gitmekten korkmayan onurlu insanlar...İyi yaşamak isterler, ama başlarını da dik tutarlar.Her seçimde tokat yiyen ve önümüzdeki hafta gene yiyecek olan zevzekler bunu görmek istemezler.Fazla dırlandılar, haydi tarihin uygun sepetine, yallah!