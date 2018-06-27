Bazı saftırıklar, "Muharrem İnce CHP'nin başına geçerse CHP iktidara gelir" sanıyorlar...

Hani "Ali Koç başına geçince Fenerbahçe kafadan şampiyon" gibi bir şey!

Muhalif basın da elbette bu yönde yayın yapacaktır. Sonuçta bunların maaşları işlemek, medar-ı maişet motorları dönmek zorundadır ve satacakları başka mal da yoktur.

Bu onları 2023'e, hatta 2028'e kadar götürür.

Eh, böyle "yüzde beş yüzde beş" arttırarak giderlerse 2038 seçimlerinde bir umut ışığı da görünür tabii!

Partinin başına kimin geçeceği bizim için ilginç değildir. CHP üyesi ve sıradan vatandaş emekli fizik öğretmeni mi, siyasi bozkır tilkisi mi?

Bu iki pehlivandan hangisinin siyasi açıdan daha yalancı, daha kaypak, daha güvenilmez olduğunu hep birlikte görür, kabak ve ayçiçeği çekirdeklerimizi hazırlayıp maçı izleriz. İsteyen kendine pizza da söyleyebilir.

Bizim için daha ilginç olan şudur: İP'nin parti grubu bir süre sonra "topyekûn" CHP'ye mi katılır, yoksa yuvaya, MHP'ye mi döner? Yoksa "çatlar" mı?

Sade vatandaş Meral Hanım'a da tavsiyemiz, artık uzun süredir ihmal ettiği evinin kadını olmasıdır. Emine Ülker Tarhan'la "ahret kardeşi" olsunlar, biri börek açsın öteki dolma sarsın, çay da demlesinler, birbirlerine oturmaya gitsinler, "altın günü" hatta Zekeriya Sofrası falan yapsınlar. Eski günleri ansınlar.

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Peki, muhalif basının müseccel ve müptezel hokkabazları ne yapacaklar?İlk şoku ve şaşkınlığı atlattıktan sonra, kaldıkları yerden devam edecekler.Devlet Bahçeli ağızlarının payını verdi ama onlarda yüz surat mahkeme duvarıdır.İçlerinde "diyen manyak da gördük.Nasıl bir Türkçe ve nasıl bir mantık ürünü bu? Hem kesin, hem gibi... Hani "" deseler anlayacaktık da...Evet, bazıları da gazeteci gibi.Kimisi uzunca bir tatile çıktı. Emekli memur okurları onun yazılarını özleyecekler.Kimisi de iktidarda kusur aradı, aradı, aradı ve buldu: ""...Anayasa'nın değişmesi için bir neden mi var? Kendi yaptıkları Anayasa'yı şimdi niçin tekrar değiştirsinler?Yumurtla yumurtla salla, maksat muhalefet olsun.