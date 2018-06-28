Sosyal medya tabir edilen pislik tarlasına ruh çöplerini döken psikopatlara, örneğin seçim gecesi hani şu "Muharrem İnce kaçırıldı" falan diye atıp tutanlara yeni bir yurt bulundu:

Asgardia.

Bu bir "sanal ülke", sanal salaklara yakışır.

Bu bir uzay devleti. Kuran da Azerbaycanlı "bilim insanı" İgor Aşurbeyli...

"Bilim adamı" denemiyor çünkü kadınlara karşı ayırımcılık oluyormuş.

Bu gidişle, kadınlarla tam eşit olalım diye bazı fazlalıklarımızı kestireceğiz herhalde.

Bu devletin toprağı yok ama bayrağı ve milli marşı var.

Birleşmiş Milletler'e üye olmayı da hedefliyormuş. Güvenlik Konseyi'ne de girsin.

Biz giremedik o girsin.

Yalnız bizde seçim yapılacak değil ya, geçen gün Asgardia'da da yapılmış ve Aşurbeyli yemin ederek başkanlık görevine başlamış.

Bu seçime bizim İnce, Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu ve Perinçek benzeri "alternatif" adayların da katılıp katılmadıklarını öğrenemedik. (Perinçek katılmış olabilir mi?) Sayın başkan önceleri "uzay mekiğinde koloni kurmaktan" sözediyordu, şimdi bu projesini koloniyi "ayda" kurmak üzere değiştirmiş.

Bu devletin bütün dünyada 200 binden fazla "vatandaşı" da var.

Internet üzerinden vatandaşlık veriyorlar.

Schengen vizesi de var mı bilmiyorum.

Vatandaşlığı ücretsiz veriyorlar, fakat "Asgardia meclisine" de üye olmak istiyorsan 100 Avro'yu, yani beş yüz elli lirayı bastırıyorsun.

Emniyet Müdürlüğü'müzün dolandırıcılık şubesi de bu arada havyar kesiyor olmalı...

Bu manyaklığa, sıkı durun, ülkemizden tam 29 bin 844 kişi başvurmuş! Çoğu İstanbul'dan.

Cihangir'den kaç kişi acaba?

Bunlardan birisi, Asgardia vatandaşlığına geçme nedenini "orada sömürü olmaması" şeklinde açıklıyordu. Kendisi bir doktordu.

Tıp Fakültesi mezunu yani.

Asgardia, bazı CHP'li küskünler için mükemmel bir sığınak.

"Yaşanmaz bu memlekette" diyenler hemen oraya gitsinler.

Ya sev, ya terket Asgardia'ya git.

Ama önce şu beş yüz elli papeli bastır da şu bilim insanı neşesini bulsun.

Bildiğiniz gibi "enayi vergisi" en adil vergidir, herkesten enayiliği oranında alınır, asla hak geçmez.

"Seçimin tek kaybedeni Ak Parti'dir" ya da "koltuk sevdalısı olanın CHP'de yeri yoktur" diyen Kılıçdaroğlu'na oy veriyorsun da şu adamcağıza beş yüz elli kâğıt niçin vermiyorsun?

Not: Manyaklık dedim de aklıma geldi, sizin şu Çanakkale'ye dikeceğiniz putperest heykeli ne oldu yahu?

"Tersten adalet yürüyüşü" yapacakmışsınız, bu sefer İstanbul'dan Ankara'ya, artık genel merkezin önüne dikersiniz.

Şero da üstüne çıkar.