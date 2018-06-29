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ENGİN ARDIÇ
29 Haziran 2018, Cuma ENGİN ARDIÇ

İnceciler inceden

Necip Türk matbuatı "2023 seçimlerine" şimdiden hazırlanmaya başladı maşallah...
Birinci vazife 'yi kurtarmak.
Öncelikle 'in elinden kurtarmak, sonra Muharrem Bey'e teslim etmek, daha sonra da iktidara getirmek.
Birincisi çok zor, ikincisi kolay, üçüncüsü imkânsız.
Kimisi de CHP'den hiçbir hayır gelmeyeceğini nihayet anlamış, İnce'ye "yeni bir parti kurdurmaya" çalışıyor. Adamcağızı kurtaralım derken batıracaklar, Turan Feyzioğlu'na çevirecekler!
Söyleyecek sözü kalmamış, elinden başka dalavere gelmeyen CHP amigolarını, 'nin laf dokundurduğu bazı müptezel şerefsizleri anlıyorum da, "yandaş" tabir edilen AKP eğilimli arkadaşları anlayamıyorum.
Seçimden önce yerden yere vurdukları 'nin birdenbire "meğerse ne büyük adam" olduğunu keşfettiler...
Seçim gecesi Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmiş, demek ki büyük adammış.
"Öteki vatandaş" bu en basit efendilik gösterisini bile yapmaktan kaçınacak kadar utanmazlık sergileyince, doğal olanı, normal olanı yapan "centilmen" sayılıyor.
Arkadaşlar, Muharrem İnce seçim sürecinde en az kadar ikircikli davrandı, en az onun kadar yalan konuştu, yapmadığı "beyhude atraksiyon" da kalmadı.
Hani şu kendisini arayan "Amerikalılar'ı" falan hatırlayın... Bisiklete binmeleri, kasket takmaları...
Bazı mütedeyyin gazeteciler "her gün cuma namazı kılan" Müslüman politikacıdan etkilendilerse, buna iyi niyet mi denir yoksa enayilik mi, onu da bilemem.
Arkadaşlar, göreviniz CHP'yi kurtarmak değildir. Ölüyü mezardan kaldırmak ancak "ba'sü bad el mevt" ile mümkündür, o da kulun gücünü aşar.

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Peki bu arada cumhurbaşkanımız ne yapıyor?
Bu gereksiz patırtıya kulak vermeye hiç tenezzül etmeden yeni dönemin hazırlık çalışmalarını yapıyor, devleti yeniden yapılandırmaya çalışıyor, yeni kadrosunu oluşturuyor, sistemini kuruyor, yeni projeler üretiyor, ileriye bakıyor.
"Tayyip" öyle yapıyorsa "Tayyipçiler" de öyle yapsınlar.

***

Nüfusuna mı geçirecek?
"Lütfen Kemal Bey... Sizin gibi beyefendi birini ailemin bir ferdi olarak görmeyi çok isterim ama artık CHP'nin genel başkanı olarak görmek istemiyorum." Fatih Altaylı

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