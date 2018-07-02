Tabii siz hep Fetö örgütünün "siyasi rezilliklerini" izlediniz.

Bendeniz de beyinlerini, "ruh durumlarını" inceledim.

Sonuç şudur:

Bunların hepsi psikopat!

Başlarında da baş psikopat...

Müritlerinin Fetullah'ın kirli donunu kokladıklarını biliyoruz.

Şeyhinin donunu koklayan heriften hayır gelmez, istediği kadar mütedeyyin olsun.

Yeri iktidar koltuğu değil akıl hastanesidir.

Pis ayakkabısından su içtiklerini de biliyoruz.

Böğk.

Başka bir numaraları daha varmış: İçlerinden birini gözlerine kestiriyorlar, bir işaret üzerine hep birlikte arkadaşlarının üzerine çullanıp ayağından ayakkabısını ve çorabını zorla çıkarıyorlar, huşu içinde, kokan ayağını öpmeye koyuluyorlar.

"Maklube" üstüne tatlı niyetine...

Bu bir sevgi ve kardeşlik gösterisiymiş!

"Fetişizm" hastalığı üzerinde çalışan bir psikiyatri öğrencisine, doktora konusu hazır. Bunların "müstekreh merakını" da doçentlikte inceler artık.

***

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Önemli görevlerinden biri de şimdilerde "" moral vermek.Meşhur "" da bunun bir parçası.Bu amaçla "" beklentisiniyüksek tutmaya çalışıyorlar.Cumhurbaşkanımız "" demişti ama gece karanlığına hasret kaldılar.Bunlar "" da çok önem veriyorlar ama Doktor Freud'un kemiklerini sızlatmacasına...Birbirlerine rüyalarını anlatıp "", her koğuşta da iki "" varmış, ""...Kendini takım elbiseni giymiş, yemyeşil bir bahçede görüyorsan, güvercinler uçuyor, dümdüz bir ovada koşuyorsun falan... Bu "" demekmiş.Duruşmaya gidene de "" deniyor, adam dönüşte büsbütün bunalıma giriyor.İçlerinden bir manyak, peygamber efendimizin ara sıra koğuşa uğradığını, hatta "" de ara sıra gelip cuma namazı kıldırdıklarını söylemişti...Düşünebiliyor musunuz, Hazret-i İsa imamete geçmiş, secdeye varıyor, hayırlı cumalar!Sakın bu, Muharrem İnce'nin "" türünden bir cuma olmasın?Fetullah da, peygamber efendimizin cuma geceleri Pennsylvania'da kendisini ziyarete geldiğini, hatta "" dediğini söylemişti.Bakalım, ruh durumu öteden beri hiç de iyi görünmeyen, "" eğilimi yani "" davranışlar gösteren Kılıçdaroğlu'na da İsmet Paşa'nın hayaleti gelecek midir?