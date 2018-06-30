Hayat Muharrem'den ibaret değil, konuyu değiştirelim:***
Shakira derler bir şarkıcı hanım var. Kolombiyalı.
Ben bunu Barselona çiçek ve kitap bayramında futbolcu sevgilisi Pique ile kolkola gezinirken de görmüştüm, Ramblas'ta. Allah mesut etsin.
Shakira "sanat açısından" üçüncü hatta dördüncü sınıf bir şarkıcı. Albümüne para verip almam. Çok meraklıysan, YouTube'da bedava.
Hoş kızdır, bana biraz Hadise'yi hatırlatır.
Boyu kısa ama göbeği güzeldir. O da bol bol "açar" zaten.
Başka da bir numarası yoktur.
Abdülhamid döneminde Suriye
ve Lübnan
'dan Güney Amerika
'ya hatırı sayılır bir göç olmuş (Murat Bardakçı
elbette daha iyi bilecektir.)
Bunlar Arap tabii ama "Osmanlı tebaı
" oldukları için "turco
" olarak anılmışlar.
Yerleşmişler, uyum sağlamışlar, zamanla Hıristiyan da olmuşlar ama isimlerini korumuşlar.
Bu nedenle oralarda İbrahim Fernandez, Hüseyin Hernandez, İsmail Dominguez, Selahattin Rodriguez gibi tuhaf adamlara çokça rastlanır...
İşte bu Shakira da bunlardan birinin torunu.
Kız dedik ama iki çocuk anasıdır, kırkını da geçti.
İsmi tam olarak Shakira Isabel Mübarek Ripoli.
Bildiğiniz "Şakire
" yani!***
Şakire bacımız on gün sonra İstanbul'da konser verecek.
Fakat bazı "talepleri
" var. Bunlara "sanatçı kaprisi
" mi demeli yoksa düpedüz "kazandığı para fazla gelmiş şımarık kız çocuğu şirretliği
" mi, bilmiyorum.
Kuliste mutlaka taze meyve, çikolata, sağlıklı çerez ve meze bulunacakmış.
Meyve olarak hanım dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avokado ve elma tercih edermiş.
Ayrıca çiğ brokoli, havuç, kereviz sapı, antep fıstığı, ceviz ve humus istiyor.
Ha, bir de buzlu badem! Cem Yılmaz
'a sormalı, acaba birşeylere iyi mi geliyor?
Çikolata mutlaka yüzde 70 kakaolu... Çocukları için de "deniz tuzu aromalı
" olacakmış...
Bunların dışında yeşil sebze suyu, hindistan cevizi hülasası.
Çatalı bıçağı gümüş olmazsa yemek de yiyemezmiş haspa!
Bir de, hem kuliste hem de otel odasında mobilya, havlu, her şey bembeyaz olacak!
Hazırlıklar hızla devam ediyormuş...
Eyyy Türk şarkıcıları, Türk sanatçıları!
Şu kadından aşağı kalırsanız vallahi sizi dinlemem. Yeter sömürüldüğünüz.