Hayat Muharrem'den ibaret değil, konuyu değiştirelim:

Shakira derler bir şarkıcı hanım var. Kolombiyalı.

Ben bunu Barselona çiçek ve kitap bayramında futbolcu sevgilisi Pique ile kolkola gezinirken de görmüştüm, Ramblas'ta. Allah mesut etsin.

Shakira "sanat açısından" üçüncü hatta dördüncü sınıf bir şarkıcı. Albümüne para verip almam. Çok meraklıysan, YouTube'da bedava.

Hoş kızdır, bana biraz Hadise'yi hatırlatır.

Boyu kısa ama göbeği güzeldir. O da bol bol "açar" zaten.

Başka da bir numarası yoktur.

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