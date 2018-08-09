"Türk lirası basıyorsak dolar da basarız, nedir yani? Sterlin ve euro da basalım. Paraysa para." Yıldız Tilbe (tüvitteki imla yanlışları tarafımızdan düzeltilmiştir)
"Tamam vazgeçtim, dolar basmayalım. Sakin olun."
Yıldız Tilbe
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