"Türk lirası basıyorsak dolar da basarız, nedir yani? Sterlin ve euro da basalım. Paraysa para."

Yıldız Tilbe (tüvitteki imla yanlışları tarafımızdan düzeltilmiştir)

"Tamam vazgeçtim, dolar basmayalım. Sakin olun."

Yıldız Tilbe