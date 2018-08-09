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ENGİN ARDIÇ
09 Ağustos 2018, Perşembe ENGİN ARDIÇ

Günün ekonomik çözümü

"Türk lirası basıyorsak dolar da basarız, nedir yani? Sterlin ve euro da basalım. Paraysa para."
(tüvitteki imla yanlışları tarafımızdan düzeltilmiştir)
"Tamam vazgeçtim, dolar basmayalım. Sakin olun."
Yıldız Tilbe

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