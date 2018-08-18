Başkanlık sisteminde meclisin "fonksiyonu" ne olabilir? "Kanun yapmak" diyeceksiniz.

Evet, bu kadar. Bu ve başka hiçbir şey değil.

Hükümet kurmak ya da hükümet devirmek değil, "kendi işine bakmak" yani kanun yapmak.

Milliyetçi Hareket Partisi, mecliste bulunmanın sorumluluğunu yerine getiriyor ve sürekli "kanun teklifleri" veriyor.

O arada muhalefet ne yapıyor? Birbirini yiyor.

Tövbe, MHP iktidar ortağı değildir. Birçok kişi "dışarıdan destek" kavramıyla "koalisyon" kavramını karıştırıyor.

MHP'nin çizgisi "yapıcı muhalefet"...

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MHP, geçenlerdehakkında iki yıldan beş yılakadar hapis cezası öngören bir kanunteklifi vermişti.Yürekten desteklemiştik.Şimdi dehakkında bir kanun teklifivermiş.Gene yürekten destekliyoruz.Bu teklife göre, çocuğuna aşı yaptırmayanlara ya da yapılmasını engelleyenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası konacak.Hani tıpkıuygulanan cezagibi.Çocuğunu okutmamak suç olduğu gibi, çocuğunun sağlığını düşünmemek de suç olmalıdır.Kendin istersen aşı olmayabilirsin, hatta tedavi de olmayabilirsin, göçer gidersin. (Bu memlekettediye düşünenler vardır, kendilerine şimdiden rahmet dileriz.)Ama çocuğunun hayatıyla oynayamazsın!Bu yıl 23 bin kişi çocuğuna aşı yaptırmayı reddetmiş.Gerekçe?Sıkı durun:Aşının içinde nasıl domuzolabilir ulan ahmak oğluahmak?Biz bu memlekette, içinde domuz vardır diye balık yemeyen de gördük...İçinde domuz vardır diye tatlı yemeyen de gördük...Fakat böylesini hiç duymamıştık.Şimdi isterlerse hocaya mektup yazıp sorsunlar:Bakalım ne cevap alacaklar?Tabii aptallığınauydurmaya çalışanlar da yokdeğil:El kadar çocuk güya Alzheimer olacako yaşta...Sen kendin kayışı koparmışsın da haberin yok.Milliyetçi Hareket Partisi'ni tebrik ediyorum.Hep böyle yapıcı ve olumlu işler peşinde koşmasını diliyorum.Bu arada muhalefet partilerinin aklına böyle kanun teklifleri vermek gelebiliyor mu? İktidarın da reddedemeyeceği, yararlı ve yerinde teklifler?