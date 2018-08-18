Başkanlık sisteminde meclisin "fonksiyonu" ne olabilir? "Kanun yapmak" diyeceksiniz.***
Evet, bu kadar. Bu ve başka hiçbir şey değil.
Hükümet kurmak ya da hükümet devirmek değil, "kendi işine bakmak" yani kanun yapmak.
Milliyetçi Hareket Partisi, mecliste bulunmanın sorumluluğunu yerine getiriyor ve sürekli "kanun teklifleri" veriyor.
O arada muhalefet ne yapıyor? Birbirini yiyor.
Tövbe, MHP iktidar ortağı değildir. Birçok kişi "dışarıdan destek" kavramıyla "koalisyon" kavramını karıştırıyor.
MHP'nin çizgisi "yapıcı muhalefet"...
MHP, geçenlerde "seçim anketlerinde yalan ve yanlış sonuçlar açıklayanlar"
hakkında iki yıldan beş yıla
kadar hapis cezası öngören bir kanun
teklifi vermişti.
Yürekten desteklemiştik.
Şimdi de "çocuklara zorunlu aşı yapılması"
hakkında bir kanun teklifi
vermiş.
Gene yürekten destekliyoruz.
Bu teklife göre, çocuğuna aşı yaptırmayanlara ya da yapılmasını engelleyenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası konacak.
Hani tıpkı "çocuğunu ilkokula göndermeyenlere"
uygulanan ceza
gibi.
Çocuğunu okutmamak suç olduğu gibi, çocuğunun sağlığını düşünmemek de suç olmalıdır.
Kendin istersen aşı olmayabilirsin, hatta tedavi de olmayabilirsin, göçer gidersin. (Bu memlekette "mikrobu da Allah yarattığına göre hastalıkla mücadele caiz değildir"
diye düşünenler vardır, kendilerine şimdiden rahmet dileriz.)
Ama çocuğunun hayatıyla oynayamazsın!
Bu yıl 23 bin kişi çocuğuna aşı yaptırmayı reddetmiş.
Gerekçe?
Sıkı durun: "İçinde domuz vardır!"
Aşının içinde nasıl domuz
olabilir ulan ahmak oğlu
ahmak?
Biz bu memlekette, içinde domuz vardır diye balık yemeyen de gördük...
İçinde domuz vardır diye tatlı yemeyen de gördük...
Fakat böylesini hiç duymamıştık.
Şimdi isterlerse hocaya mektup yazıp sorsunlar: "İslam'da aptallık caiz midir?"
Bakalım ne cevap alacaklar?
Tabii aptallığına "daha bilimsel kılıflar"
uydurmaya çalışanlar da yok
değil: "Aşının içinde alüminyum varmış, Alzheimer hastalığı yapıyormuş..."
El kadar çocuk güya Alzheimer olacak
o yaşta...
Sen kendin kayışı koparmışsın da haberin yok.***
Milliyetçi Hareket Partisi'ni tebrik ediyorum.
Hep böyle yapıcı ve olumlu işler peşinde koşmasını diliyorum.
Bu arada muhalefet partilerinin aklına böyle kanun teklifleri vermek gelebiliyor mu? İktidarın da reddedemeyeceği, yararlı ve yerinde teklifler? Kemal Bey? Meral Hanım? Alo?