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ENGİN ARDIÇ
29 Eylül 2018, Cumartesi ENGİN ARDIÇ

Vekalet

mız bir haftadır yoktu, önce Amerika'ya, oradan 'ya gitti.
Kendisine cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet etti. Kıyamet kopmadı. Savaşa falan girmedik. Yeni kararname falan da çıkmadı. Hiçbir yangından hiçbir mal kaçırılmadı. Oktay birkaç demeç verdi, birkaç esnafı ziyaret etti, o kadar.
Çünkü bu görev "semboliktir" ve yerine getirilmesi bir "formaliteden" ibarettir.
Fuat Oktay değil de vekalet etseydi ne farkedecekti? Muhalefet mutlu olacaktı, o kadar.
Olmaz diyorlardı... "Ya başkanın yokluğunda vekili ters bir şey yaparsa" diyorlardı.
En iyisi başa dönsünler ve "ya cumhurbaşkanı ile başbakan arasında anlaşmazlık çıkarsa" diye ağlasınlar!
Şimdi sor 'na, vallahi doğrular.

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