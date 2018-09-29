Cumhurbaşkanımız bir haftadır yoktu, önce Amerika'ya, oradan Almanya'ya gitti.

Kendisine cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay vekalet etti. Kıyamet kopmadı. Savaşa falan girmedik. Yeni kararname falan da çıkmadı. Hiçbir yangından hiçbir mal kaçırılmadı. Oktay birkaç demeç verdi, birkaç esnafı ziyaret etti, o kadar.

Çünkü bu görev "semboliktir" ve yerine getirilmesi bir "formaliteden" ibarettir.

Fuat Oktay değil de Binali Yıldırım vekalet etseydi ne farkedecekti? Muhalefet mutlu olacaktı, o kadar.

Olmaz diyorlardı... "Ya başkanın yokluğunda vekili ters bir şey yaparsa" diyorlardı.

En iyisi başa dönsünler ve "ya cumhurbaşkanı ile başbakan arasında anlaşmazlık çıkarsa" diye ağlasınlar!

Şimdi sor Kılıçdaroğlu'na, vallahi doğrular.