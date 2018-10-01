Cumhurbaşkanı, Köln Merkez Camii'nin açılışını yaptı.

Kulağa çok hoş geliyor: Köln gibi "Alman katoliklerinin kalesi" sayılan yerde bir büyük cami... Katedrale karşılık... Rüyamızda göremezdik...

Cami altı dönümlük bir arazide inşa edilmiş. Toplam on yedi bin metrekarelik kullanım alanı var. Biri büyük, sekizi küçük tam dokuz cümle kapısı...

Kubbesi 36.5 metre, iki minaresi 55'er metre...

Bin iki yüz kişilik cemaat kapasitesi...

Ayrıca alışveriş ve ticaret merkezi, sergi ve seminer salonu, konferans salonu ve ofisler... Kafeterya bile var...

Kemalistler bu kelimeyi hiç sevmiyorlar ama işte bu bir "külliye"... Çağdaş külliyede ille de eskisi gibi türbe, hamam, hastane olacak değil ya...

Lakin, mimarı bir Alman, bir Hıristiyan: Paul Böhm.

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