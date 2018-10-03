Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Engin Ardıç > Gitti bizim ahparik
ENGİN ARDIÇ
03 Ekim 2018, Çarşamba ENGİN ARDIÇ

Gitti bizim ahparik

Tabii ki bize şimdi Aznavour'u yazmak yakışır, ama içinde çokça yabancı isim geçecek, kaç kişi okuyacak?
Şarkıcı niyetine ya da dinleyenler de "ne diyor bu herif yahu" deyip geçecekler...
Amerikan çocukları da onunla ancak "İngilizce söyleyince" ilgilenmişler.
Haklıdırlar. Fransızca bilmeyenler Aznavour'un gerçek tadına varamazlar. Bu nedenle de, anlamayana "Fransa'nın Sinatra'sı öldü" diye anlatılıyor.
Onda hiçbir zaman bir Brel'in, bir Brassens'in, bir Ferre'nin, hatta bir Montand'ın derinliği yoktu (bu cümleyi de ancak anlar), ama çok büyük bir aşk şarkıcısıydı. Geçen yüzyılın Fransız büyüklerinden bir tek o kalmıştı, o da gitti.
Bazı şarkıları "klasik" olmuşlardır ama şimdi buraya isimlerini sıralasam küfür edersiniz.
Bizim gençliğimiz biraz da Aznavour demekti... Toprağı bol olsun...
Kime anlatıyorsun efendi? Biz bu memlekette "Şarl" Aznavour'a "Çarlz" Aznavour diyen televizyon spikeri de gördük.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN