Tabii ki bize şimdi Aznavour'u yazmak yakışır, ama içinde çokça yabancı isim geçecek, kaç kişi okuyacak?

Şarkıcı niyetine Hande Yener ya da Ebru Gündeş dinleyenler de "ne diyor bu herif yahu" deyip geçecekler...

Amerikan çocukları da onunla ancak "İngilizce söyleyince" ilgilenmişler.

Haklıdırlar. Fransızca bilmeyenler Aznavour'un gerçek tadına varamazlar. Bu nedenle de, anlamayana "Fransa'nın Sinatra'sı öldü" diye anlatılıyor.

Onda hiçbir zaman bir Brel'in, bir Brassens'in, bir Ferre'nin, hatta bir Montand'ın derinliği yoktu (bu cümleyi de ancak Fatih Altaylı anlar), ama çok büyük bir aşk şarkıcısıydı. Geçen yüzyılın Fransız büyüklerinden bir tek o kalmıştı, o da gitti.

Bazı şarkıları "klasik" olmuşlardır ama şimdi buraya isimlerini sıralasam küfür edersiniz.

Bizim gençliğimiz biraz da Aznavour demekti... Toprağı bol olsun...

Kime anlatıyorsun efendi? Biz bu memlekette "Şarl" Aznavour'a "Çarlz" Aznavour diyen televizyon spikeri de gördük.