Bugün barolarda seçim varmış. Avukat olmayan hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir mesele.

Lakin, "baro içi iktidar kavgası" maşallah ülke çapında genel seçimlerden hiç de aşağı kalmıyor...

Birbirlerini yiyorlar.

Ankara Barosu'na bir bakalım, 15 bin avukat var:

Demokratik Sol Avukatlar Grubu... (Ne yani, bunlar Ecevitçi mi?)

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu... (Bunun bir öncekinden farkı nedir?)

Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubu... (Hele şükür, bunu anladık.) Uzun yıllardır Ankara'da hep "demokratik solcular" kazanırmış.

Hayırlı olsun. Bir kerecik de genel seçimi kazansalardı bari!

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