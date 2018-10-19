Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyormuş...

Yok, parti içi muhalifler hemen sevinmesinler, "yerleşmeye" gitmiyor. Dönüşü var, hayırlısıyla.

"Bir dizi programı" varmış.

Yok, dizide oynamayacak, bir görüşmeler dizisi "gerçekleştirecek", maç anlatıcısı ağzıyla söylersek.

Oxford Union'da özel davetli olarak konuşacakmış. (O kadar İngilizce'si var mı yahu?)

Bu bir "münazara" kulübü, perşembe akşamları toplanıyorlar.

Orada "the last Turkish elections have only one loser and that is the Justice and Development Party" demesin, İngilizler çıldırabilirler.

Oradan Londra'ya dönüp İngiliz medya kuruluşlarının temsilcileriyle görüşecekmiş. Fakat bir şey dikkatimizi çekti: "Partisinin" İngiltere ve İskoçya'daki "örgütlerinin" temsilcileriyle de biraraya gelecekmiş...

Bizim güneydoğuya gidebilmek için HDP'den icazet alan parti, meğerse İskoçya'da bile örgütlenmiş!

Yoksa İskoç ayrılıkçılarını mı destekliyorlar?

Bank of Scotland'da da hisseleri var mıdır? Temettüyü The Scots Language Society'ye devretmek üzere?

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