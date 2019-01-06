Amerikan Temsilciler Meclisi'ne iki Müslüman hanım da seçildi, biliyorsunuz. Reşide Talip ile İlhan Omar... (Bu arada iki de Kızılderili hanım var, Deb ile Sharice...)

Bizim basın Batı kaşığıyla mama yemeye alışık olduğundan "Rashida" diyor ama bildiğiniz Reşide. Neyse ki İlhan'ı "İlkhan" şeklinde yazmamışlar.

Biri Filistin asıllı, öteki Somali asıllı.

Bu hanımlar mecliste yemin ederken Kuran'a el basmışlar! İlhan Hanım'ın başı da örtülü üstelik...

Tehlikenin farkında mısınız? Amerikan laikliği elden gitti!

Bizde böyle bir uygulama yok. Bizde yasak.

Bari bizde de Anayasa'ya el bastırılsın.

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP milletvekillerinin "başkanlık sistemini içeren" anayasaya el basmaları hoş olurdu.

HDP mebusları için, daha da hoş...