Seçimde gene kepaze olacaklarını bildikleri için bir yandan "Tayyip bu seçimi yaptırmaz" palavrasına yaslanıyorlar, öbür yandan da "şaibe var" balonuna.

Malum terane... Her seçimde aynı terane...

Akşama sabaha "Tayyip helikopterle Malezya'ya kaçacak" cümlesini de gene okuruz.

Ama bunlara inanan çemişler bundan hoşlanıyorlar, gerçekleri değil "gönüllerinden geçeni" duymak hoşlarına gidiyor.

Sonra gene ağlamak da onları mutlu ediyor. Dertleri zevk edindiler.

Üzülmesinler, bu sefer de öyle olacak.

Arkasından da "halk cahil" sakızı çiğnenecek.

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "" dedi.Toplam 6 bin kişiden şüphelenmişler.57 milyon 93 bin 985 seçmenden 6 bin seçmen... Devede kulak bile değil, devede kıl...Bunları kayıttan düşmüşler.YSK Başkanı, "" diyor.Ama onlar "" diye feryat ediyorlar. Amaçları, "" emekliKemalist memurlarıkıllandırmak.Cevabı biz vermeyelim, gene YSK Başkanı versin:Yani, gerekli şartları "" olan her vatandaşoy kullanabilir (kısıtlı olmamak, 18 yaşınıdoldurmak, asker olmamak)... Köken sorulmaz.YSK Başkanı "diye de eklemiş.TC vatandaşı olan da çatır çatır, şakır şakır kullanır, tamam mı? Ben nasıl kullanıyorsam, sen nasıl kullanıyorsan öyle.