Siz hamaset fırtınalarıyla kasılıp kavrulurken, CHP'nin eline geçmiş belediyelerde bir "kıyım" yaşanıyor.

Kıyım şimdilik "sendika değiştirme baskısı" şeklinde gerçekleşiyor. Ardından "kafadan işten çıkarmalar" da gelecektir. Zaten "sendikasını değiştirmezse işten atılma" tehdidi de işçinin başının üstünde kılıç gibi sallanıyor. Atılanlar da yok değil.

Böylece İmamoğlu'nun "işsizlik sorununu çözme" vaadinin rengi de ortaya çıkacak: Belediyeye CHP militanlarını doldurmak...

Acaba yalnızca CHP mi, yoksa HDP de verdiği desteğin karşılığını isteyecek mi?

Ya başkaları?

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Belediye işçileri, Hizmet-İş, Öz Güven-Sen ve Öz-Taşıma-İş gibi sendikalardan ayrılmaya zorlanıyorlar.Küçükçekmece, Esenyurt, Bolu, Bilecik, Amasya, Manisa, Akhisar, İzmir, Menderes, Artvin ve Antalya'da durum böyle.Bu sendikalardan bazıları Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı.Yani, ""...Yani iktidar...CHP ve HDP'li belediyeler "" istiyorlar.Anladık, ama işin içine "" girince rengi değişir.İşçinin "" elinden alınmış olur.Sovyetler Birliği'nde ve bütün komünist ülkelerde olduğu gibi!Polonya'da kıyamet bu yüzden kopmuş ve Polonya işçi sınıfı "" için ayaklanmıştı...Oysa AK Parti iktidarı, kendi yönettiği belediyelerde Türk-İş'e ve hatta DİSK'e bağlı sendikalara üye işçilere hiç dokunmamış. Müdahale etmemiş.Arslan solcular, kim özgürlükçüymüş, kim despotmuş görsünler.Görünen de o ki, emek sektöründe geniş bir hoşnutsuzluk ve hatta eylemler dalgası gelecek...Sanki tam da sırasıydı!Şu kriz ortamında işçiyi kızdırmanın, tadını kaçırmanın, hatta işsizliğe ve açlığa itmenin sanki tam da sırasıydı...Ama belki böyle böyle devrim olur, değil mi Canan Hanım, değil mi Arzu Hanım? Denizler durulmaz dalgalanmadan...Hele şu domuz yemeyen mütedeyyin işçilerden bir kurtulun da...İstanbul sermayesine payandalık eden solcular nasıl olsa "" de yaparlar, olmazsa Avrupa'dan halk ithal ederler.Sermayenin istediği bir şekle girer işçi hareketi...TÜSİAD'a sırtını yaslayıp solculuk etmenin tadı da başka oluyor canım!