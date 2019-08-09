CHP'nin Türkiye'nin sorunlarının çözümüne en ufak bir katkısı olmadığını söyleyenler fena halde yanılıyorlar.

CHP içinde "NATO konsolosu" gibi çalışan ve vaktini "olası bir CHP iktidarında dışişleri bakanı olmaya hazırlamakla" değerlendiren değerli dostumuz Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Rusya'dan füze almaması, alsa da kullanmaması gerektiğini belirtti, daha ne desin?

Öte yandan bunların genel başkanı da "bölgedeki bütün savaşları bitireceğini" söyledi, daha ne?

Mecliste komisyon kurarak Kürt sorununu da çözecekmiş.

Ama asıl büyük katkıyı Ekrem İmamoğlu yapıyor.

Osmanoğlu ailesinin gelini bunun belediye reisi olması için "adak adamış", Kemalistler "pozitivist" olarak iftiharla yazıyorlar...

O arada İmamoğlu, Keşmir sorununun çözümü için Hindistan Büyükelçisi'yle görüştü.

Pek kimse bilmiyor ama Kanada Büyükelçisi'yle de görüştü.

Yani İstanbul'dan taa Çanakkale taraflarına uzandı ve Kazdağları meselesine de el attı.

"Hiçbir şey yapmıyor" diyen Engin Ardıç utansın.

Sivrisineklere de savaş açtı.

Sıra geliyor enflasyonu düşürmeye ve işsizliği ortadan kaldırmaya...

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Peki İmamoğlu niçin Çanakkale taraflarına ilgi duyuyuyor? Oraları gene sevgili sınıf arkadaşım "" Ülgür Gökhan'dan soruluyor, fırsat bulursa adalet tanrıçasının heykelini bile dikecek...Tövbe, Edremit Balıkesir'e bağlı.Çünkü evvelce Müdafa olarak tanınan İmamoğlu ailesinin "" arsaları var!Babası Hasan Bey, bölgede toplam değeri 150 milyon lira olmak üzere 128 dönüm arsa, ayrıca 24 daire, 8 de müstakil ev almış.Solcu başkan dediğin de böyle olmalı.İstanbul'da da iki milyonluk gayrımenkul, iki milyon da bankada.Gerçi adam asla "" demedi ama dinleyen yok. Solun lideri olacak diye gözlerine kestirmişler bir kere.Edremit'i neredeyse kapatmışlar yahu...Bunlar o arsalarda ne yapacaklar? Altın aranmasını önleyip bol bol oksijen mi alacaklar?Tabii ki "" yapacaklar.Belki amigo basın mensuplarına da biriki damaltı çıkar başlarını sokacak... Temiz havayı bol bol içlerine çekerler...Hani, Aydın Doğan'ın Hilton-Maçka tepelerine site yapıp beslediği kaşalotlara da oralardan ev dağıtma projesi gibi...Ahaia ordularının başbuğu Agamemnon, Edremit kralı Hryses'in kızını kaçırmıştı, yaşı tutsaydı belki İmamoğlu meseleye el atar, Agamemnon ile Ahilleus'un bu yüzden bozulan arasını bulur, hatta Troya kuşatmasını bile önleyebilirdi...Biz şimdilik onun Trump ve Ruhani'yle görüşerek ABD-İran gerginliğine son vermesini bekliyoruz.Sonra sıra gelir İsrail'le anlaşıp Filistin meselesini çözmeye...Bu kadar sorunlu bir ülkede bu kadar donanımlı bir adam "" gibi önemsiz işlerle uğraşır mı?Ne yani, belediye reisi mi bu?