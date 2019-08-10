"İmamoğlu hiçbir şey yapmıyor" diyen Engin Ardıç'ı Allah bildiği gibi yapsın, adam vızır vızır çalışıyor. İstanbul Belediyesi'nin bütün üst düzey kadrolarını tırpanladı. Eskileri yürüttü, yerine kendi adamlarını getirdi. Böyle olacağı belliydi.

Böyle olması da doğaldır. Kendisini kınamıyoruz.

Atamalardan dolayı değil, seçimden önce ve sonra koştuğu "herkesi kucaklayacağım" ayaklarından dolayı kınıyoruz.

"Devr-i sabık yaratacağım" deseydi hem dürüst davranmış olurdu, hem de bu tutum "ileride Türkiye'yi yöneteceği söylenen" solun liderine (!) daha çok yakışırdı... "Liyakat" palavrası da hiç uymadı.

Fakat parti içinde çatlak sesler var.

Yok, Muharrem'den değil.

"Sol" kesimlerden...

CHP'nin solcuları, İmamoğlu'nun "solcu molcu olmadığını" ufak ufak anlamaya başlamışlar...

Belki günün birinde hidayete erip, partilerinin de, genel başkanlarının da solcu molcu olmadığını idrak edeceklerdir.

İmamoğlu ailesi, bildikleri "Karadeniz kökenli inşaatçı"...

Edremit taraflarında edindikleri 150 milyon lira değerindeki arsa da bunu kanıtlamıyorsa, şu Engin Ardıç denilen adamın yıllardır dile getirdiği "Türkiye'de solcuların önemli bir kısmı eşektir" iddiası geçerlilik kazanır.

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