Kulüp mü yumurtladı, spor basını mı öyle uygun gördü bilmem ama, Galatasaray'ın "ideal on biri" açıklanmış... Liste şöyle: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao... "İlaç için" bir tek Türk oyuncu yok. (Üstelik ortada henüz Falcao da yok, geldiği geleceği falan da yok.) Bunlar hani biraz iyi oynasalar Liverpool'un "kulübesini" de oluşturabilirlerdi. Eh, bu durumda maçtan önce İstiklal Marşı söyleyecek adam da yok. Sıksalar, bize hoşluk olsun diye ezberleyip söylerler ama bunun da bir anlamı olmaz. Bu durumda maçlardan önce İstiklal Marşı söyleme adeti kaldırılsın. Zaten abestir. Milli maç mı bu karşılaşmalar? Bu gelenek, Diyarbakırspor'un ligde olduğu günlerde "Kürtler'e İstiklal Marşı söyletmek" amacıyla başlatılmıştı... Artık komik oluyor. Vazgeçin de daha fazla madara olmayalım. Zaten söylemeseler daha iyi, çünkü seyirci gibi onlar da bet sesli. Zülfü Livaneli gibi de "detone"... Buyur? Ton nedir ağabey?