Her siyasi lider gibi Kılıçdaroğlu da bir bayram mesajı yayınlamış.

"Sağa açılma politikası" uyarınca peygamber efendimizin Veda Hutbesi'nden örnekler vermiş...

Efendimiz söz konusu olunca bu "sağ" kabul ediliyor...

Bunların kafasına göre rakı içen solcu, namaz kılan sağcıdır.

Herhalde bira ve "Schnapps" içen bütün Naziler de solcuydular.

Bir tarihte bir sosyaldemokrata sormuştum, "Şimdi ben Karl Marx'ın sloganının Osmanlıca'sını söylesem, 'ey dünyanın fukara-i kasibesi, ittihad ediniz' desem, bu sağcılık mı olur solculuk mu?"...

"Sağcılık olur" demişti.

Herhalde Rudolf Hess'in sloganlarından birini Rusça'ya tercüme etsek, "Gitler eta Germania i Germania eta Gitler" desek, solculuk olacak.

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Kılıçdaroğlu yalan konuşuyor.söz ediyor. Bunu ara ara yapıyor.Ya bilmediğinden söylüyor bunu, ya aklı ermiyor, ya da bile bile yalan konuşuyor, kendi kitlesinin cehaletine güveniyor.Daha önce dediyerek müthiş bir çam devirmişti.Ya öyle sanıyordu, ya da gözümüzün içine baka baka sallıyordu.Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet laik olmasına laiktir ama demokratik ve sosyal değildir.Başlangıçta laik de değildi.Sonradan oldu. Hilafet, cumhuriyetin ilanından dört ay sonra kaldırıldı.Başlangıçta demokratik miydi?Meclis'teki1923 seçimlerinedemokratikkabul ederseniz, eh öyledenebilir.Muhalefet lideri Ali Şükrü Bey'in gayet demokratik bir şekilde öldürülmesini saymıyorum.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın, daha sonra Serbest Fırka'nın, bu arada bütün sol partilerin kapatılmasını, çok partili rejime taa yirmi yıl sonra tekrar dönülmesini demokrasi kabul ederseniz, hadi öyle olsun.İşçinin grev hakkının, sendika kurma hakkının, örgütlenme olanağının bulunmadığı bir rejimediyebilmek de insanın soyadının ancak Kılıçdaroğlu olmasıyla mümkündür.Kemal Bey 1961 darbe anayasasının önsözünü okumuş, bu tanımı cumhuriyetin başından beri var sanmış.Meğerse Atatürk sosyaldemokratmış da haberimiz yokmuş.Oldu mu ya, faşist gazeteciler buna bozulmayacaklar mı şimdi?Peki o öyle diyor da, solun lideri ama faşistlerin de gözbebeği, inşaat müteahhidi İmamoğlu bu konuda ne düşünüyor acaba?Bayramınız tekrar mübarek olsun efendim.Sağa açılan Kılıçdaroğlu'nunki de.Bana alenen hakaret etmişti ama olsun.Kucakladım öptüm onu ben.Günün modası ya...