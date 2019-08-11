Yahu biz yanılmışız, meğerse adam gerçekten kucaklıyormuş.

Belediye şirketlerine "bir oradan bir buradan" yönetici tayin etmiş: Bir İYİ Partili, bir AK Partili, arada bir Halk Partili, bir de "apolitik"... Bir çeşit koalisyon kurmuş...

Fakat kucaklamanın ölçüsünü kaçırmış, fazla sıkmış olmalı ki feryatlar yükseliyor.

Karıncayı kucaklayacaksın ama belini incitmeyeceksin.

Basın hokkabazları bile "böyle olmaz" diyorlar. Kendi iyiliği için söylüyorlarmış.

CHP'nin sol kesimi homurdanıyor: Pastadan bize dilim çıkmayacak mı?

Faşistler bile "tanıdığımız kimse yok" diye eleştirdiler. Hemen de ekliyorlar tabii, "yok yani işimiz düşeceğinden falan değil canım"...

Nitekim bu yöneticilerden daha önce "AK Parti milletvekili adayı olmuş" birini hemen ihbar ettiler, istifa ettirdiler! (Akraba kayırmanın suyunu çıkaran diğer CHP belediyelerinden herhangi bir istifa haberi alamadık.)

Ne güzel, henüz ele geçiremediğiniz iktidarın şimdiden paylaşım kavgasını verin, yiyin birbirinizi.

Gerçekten iktidara gelseniz birbirinizi mi öldüreceksiniz?

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