Yahu biz yanılmışız, meğerse adam gerçekten kucaklıyormuş.***
Belediye şirketlerine "bir oradan bir buradan" yönetici tayin etmiş: Bir İYİ Partili, bir AK Partili, arada bir Halk Partili, bir de "apolitik"... Bir çeşit koalisyon kurmuş...
Fakat kucaklamanın ölçüsünü kaçırmış, fazla sıkmış olmalı ki feryatlar yükseliyor.
Karıncayı kucaklayacaksın ama belini incitmeyeceksin.
Basın hokkabazları bile "böyle olmaz" diyorlar. Kendi iyiliği için söylüyorlarmış.
CHP'nin sol kesimi homurdanıyor: Pastadan bize dilim çıkmayacak mı?
Faşistler bile "tanıdığımız kimse yok" diye eleştirdiler. Hemen de ekliyorlar tabii, "yok yani işimiz düşeceğinden falan değil canım"...
Nitekim bu yöneticilerden daha önce "AK Parti milletvekili adayı olmuş" birini hemen ihbar ettiler, istifa ettirdiler! (Akraba kayırmanın suyunu çıkaran diğer CHP belediyelerinden herhangi bir istifa haberi alamadık.)
Ne güzel, henüz ele geçiremediğiniz iktidarın şimdiden paylaşım kavgasını verin, yiyin birbirinizi.
Gerçekten iktidara gelseniz birbirinizi mi öldüreceksiniz?
Eylül ayında Ankara'da bir "liderler zirvesi"
yapılacak.
Bu toplantıya Trump, Putin, Merkel
, Macron ve Erdoğan katılacaklar.
İmamoğlu katılmayacak.
Neden? Madem ki bu adam solun lideri sıfatıyla 2023'te cumhurbaşkanı olacakmış, onun da bulunması gerekirdi... Hindistan ve Kanada büyükelçileriyle görüştü, demek ki dış politikada da sözü geçiyor.
Belki Merkel'i de kucaklardı o arada.
Ötekileri kucaklamanın pek tadı yok.
Ne diyelim, "Karadenizli inşaat müteahhidinden solcu lider yaratan"
Livaneli düşünsün.
Belki o da "ben neden yokum"
diye üzülmüştür.
Oysa toplantı Isık Göl'ün kıyısında yapılsaydı heykelini bile dikerlerdi.
***
Meclis gündeminde bir "yargı paketi"
var, yeni yasama döneminde görüşülecek,
CHP "bize de danışın"
diyor...
Neden? Çünkü bu "Türkiye'nin yasası"
olacakmış.
Demek ki muhalefetin red oyu verdiği ve vereceği her yasa Patagonya'nın yasası.
Öyle ya, iktidar her konuda muhalefetle birlikte hareket etmelidir. Var mı öyle kendi kafana göre yasa çıkarmak? Sen kim oluyorsun?
Muhalefet adı üstünde muhalefet ediyorsa da, iktidar o "icraattan"
hemen vazgeçmelidir.
Böylece "iktidar"
kelimesinin de bir anlamı kalmaz. Seçmen onları oraya memleketi yönetsinler diye mi göndermiştir? Spor olsun diye göndermiştir.
Birtakım Babıali züppeleri "koalisyon çok iyi bir şeydir"
demiyorlar
mıydı, işte size koalisyon. Maksat vatan
kurtulsun.
***
Bayramınız mübarek olsun efendim.
Solun lideri İmamoğlu'nun da olsun.
Aman, bayramlaşalım ayağından beni kucaklamaya kalkmasın.