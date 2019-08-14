Hadi bitsin artık şu bayram...

Çünkü kaçan dana haberlerinden de, kendini kesen kasap haberlerinden de, İstanbul boşaldı haberlerinden de, yol tıkandı haberlerinden de, trafik kazası haberlerinden de, bu arada mevsim gereği orman yangını haberlerinden de bıkkınlık geldi.

Birbirini öldüren lumpenler de sıktı artık. Rezilliğe yeni bir boyut katamıyorlar, yaratıcılık yok...

Ya arkadaşını bıçaklıyor, ya karısını boğuyor, ya kaynanasını kesiyor, ya da hain enişte baldızını...

Hatta şu yaz da geçsin de sonbahar gelsin.

Çünkü denize girenlerin haberlerinden de, bunların mayolarından da kilolarından da aşklarından da bıkkınlık geldi.

Şimdi, Jennifer Lopez'in "çalışın sizin de olur" önerisi uyarınca, kalçalarını onunkine benzetmek amacıyla yeni bir gıda rejimine yelken açacaklar...

Ama necip Türk basınının "locaya kim otuz bin avro verdi" sorusuna cevap aramaya maçası sıkmıyor.

Sonbahar gelirse belki "habere benzer" bir şeyler olur...

***

Bütün o zevzek haberlerin arasında (hangi partide kim kimin bayramını kutladı kim kutlamadı), İmamoğlu reklamı yapılmazsa olmaz.

İmamoğlu öksürdü, İmamoğlu kaşındı, İmamoğlu küçük su döktü...

Bayramda bir şeyler yapmış tabii...

Fakat Kılıçdaroğlu'nun Baykal'ı ziyareti gibi bir olay, İmamoğlu'nun metroyu ziyaretinden daha çok yer tutmuş...

Çünkü İmamoğlu aslında bir şey yapmamış.

"Beşiktaş istasyonundaki çalışmaları incelemiş"...

Vayy... Kenan Evren'in askeri kampta kumları incelemesi kadar önemli.

Zarar yok, adı geçsin, resmi çıksın.

"Taksim Meydanı için arkadaşlarımız bir yol haritası belirlediler" demiş.

Bir meydan için nasıl bir yol haritası çıkarılabilir yahu? Havuz değil ki bu, Cem Yılmaz'ın dediği gibi ya içine girip yüzesin, ya kenarında durup işeyesin...

Herhalde bir "düzenleme" yapacaklar.

Taksim Meydanı çirkin bir meydandır.

Hiçbir özelliği yoktu, şimdi bir ucunda yeni AKM, öbür ucunda yeni camiyle bir anlam kazanacak.

Topçu kışlası yeniden yapılsaydı "estetik düzeyi" daha da yükselecekti.

Şimdi "ortasını" mı düzenleyecekler? Evet.

Ağaç mı dikecekler?

Herhalde.

Bu da muhalif basın tarafından "Taksim'i kurtaran adam" diye pazarlanacak.

Mesele ağaç değildi ama zarar yok, yeni bir ayaklanmaya kadar ağaçla idare ederler artık...

*

Al bu da umuda yolculuk

"Allah gelecek sene de burada olmayı hepimize nasip etsin."

Meral Akşener, İP merkezinde yaptığı konuşmadan...