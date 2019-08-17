Frenkçe üzerine bir laftır efendim, "kendi kendini yetiştirmiş kişi" anlamına gelir.

Yani belirgin bir tahsili yok, ne öğrendiyse sonradan, kendi çabasıyla öğrenmiş.

Otodidakt diploma gerektiren bir "uzman" olamaz, ondan bir doktor, bir mühendis, bir avukat çıkamaz. Şarkıcı çıkabilir, yazar da çıkabilir.

Otodidaktın genel kültüründe de ister istemez bazı "boşluklar" kalacaktır.

Zülfü Livaneli dostumuz mükemmel bir otodidakt örneğidir.

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