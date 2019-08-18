Dersim'in komünist belediye reisi Maçoğlu, İstanbul'un müteahhit belediye reisi İmamoğlu'nu ziyarete gelmiş...

Eh, Stalin'in 1934 yılında uygulamaya koyduğu "geniş cephe" politikasına uygundur. Gerçi orada düşmanları Hitler'di, burada Erdoğan ama artık o kadarcık da fark olacak...

Nitekim sevgili dostumuz Ferhan Şensoy da Maçoğlu'nu desteklediğini ve ilk fırsatta orada sahneye çıkacağını söylemişti.

Henüz o fırsatı yaratamadı.

Şimdi bir kalıyor orada güzel bir Zülfü Livaneli konseri...

İmamoğlu, Maçoğlu'nu "özgün duruşu ve insanları gerçek hayatla yüzleştiren tavrı" yüzünden ilgiyle izlediğini belirtmiş.

İnsanlar gerçek hayatla gerçekten yüzleşirlerse, örneğin Karadenizli bir inşaat müteahhidine "enflasyonu düşürecek, işsizliği ortadan kaldıracak" diye oy verenler akıllarını başlarına toplarlarsa sen yanarsın İmamoğlu!

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