Derin bir hayal kırıklığı içindeler, keyifleri kaçtı.

Cesaret edebilseler "yanlış ata oynamışız" diyecekler ama korkuyorlar.

Patronlarından korkuyorlar, çünkü İmamoğlu onları "adınızı anmam haa" diye tehdit etmişti...

Okurdan da korkuyorlar tabii, "siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz hemşerim" tepkisinden...

Biri çıktı "amatörmüş" dedi çok şükür.

"Kıyı köşe dandik bir varoşu yönetmek kolay ama İstanbul Büyükşehir sana iki numara büyük geldi" demeye getirdi.

"O mevkinin adamı değilmişsin" demek istiyorlar.

"Yarattığı hayal kırıklığı Ekrem Bey'i bitirebilir" diyen de gördük.

"Böyle gidersen maazallah 2023 seçimlerini gene Tayyip kazanır haa" diye ağlayan da.

Sonra da ayrıntıya giriyorlar:

"Bari gelseydin de ayağında çizmeyle falan o çamurun içinde hiç olmazsa bir şeyler yapar görünseydin" diyenler...

"Süpermarketlerde mizansen yapıp resim çektirmeyi biliyorsun, bunda niçin çuvalladın" diye kızan da var.

"Kaybedecek bir saniyemiz yok diyordu, meğerse tatile ayıracak zamanı bolmuş" diyen de...

"Madem Bodrum'u bu kadar seviyordun, Bodrum'a belediye reisi olsaydın" diye kızan da...

Hayrettir, Ömer Zülfü Livanelioğlu'ndan ses yok!

Konserden önce "o çocuk şimdi burada, aramızda" diyordu, çocuk şimdi Bodrum açıklarında, teknede.

Mikonos'a da uğrar mı?

***

***

Bu arada hazret bir de sıvadı.Tüy dikti.Eminönü geçidine şöyle bir bakıp resim çektirdi.Yüzünde bu sefer o yapışkan gülücük yoktu, çok üzülmüş gibi bir "mimik" atmıştı.Sonra hemen Bodrum'a geri döndü.Alay eder gibi!Amigolar bir buçuk günlüğüne lütfen gelip hemen tekrar tatile kaçmasının üstünde pek durmak istemiyorlar çünkü büsbütün madara olacaklar.Hepten dıngıllar da "birisi başkanımıza büyü mü yaptı acaba" buyurmuşlar!Evet, biz buradan "efsunladık"...Nefesimiz kuvvetli olsa Kılıçdaroğlu'nu da kurbağaya çevireceğiz ama yetmiyor.Bunlar amigoların tepkileri.Biz asıl seçmenin tepkisini bekleriz.Yok, seçimde değil canım, seçime daha çok var.Hani şu meşhur ve klasik "hay ellerim kırılsaydı da..." dırlanması vardır ya..."Enflasyonu düşürecek, işsizliği ortadan kaldıracak" diye oy vermiş şamşırıkların hıçkırıklarına muntazırız.Bakalım ne zaman başlayacaklar ağlamaya?