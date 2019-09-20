Küçük muhaliflerin yok, onu biliyoruz. Hiçkimse "Meral Hanım cumhurbaşkanı olsa şunu yapacak" ya da "Temel Reis cumhurbaşkanı olsa bunu yapacak" diyemiyor.

Eh, böyle bir ihtimal sözkonusu olmadığına göre bunda zarar da yok.

Tabela partilerini de saymaya bile gerek yok.

Bir tek HDP kazansa (adayı kim?), ne yapacağı belli. Ama böyle bir ihtimal de olamaz.

Peki ya CHP? Onun ne yapacağını söyleyebilen var mıdır?

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Geleneksel İttihatçı mantığıyla "" diyorlar...Hele "" bir devirelim, gerisi kolay.Hele bir inşaatçı Ekrem'i kendisine on altı numara büyük gelecek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtalım, gerisi kolay.Aslında bunu bile diyemiyorlar. Korkuyorlar.Bunları "" söyleyen muhalif basın...Oysa işin asıl zor tarafı, sonrası...Bazı konularda bazı tavırları var, onları biliyoruz.Dış politikada Amerika'ya tam teslimiyet... Ünal Çeviköz dostumuz dışişleri bakanı olup bunu sağlamak için oradadır. CHP'ye bu amaçla "" edilmiştir.Suriye'den çekilmek...Bütün Kürtçü ve FETÖ'cü mahkumları salıvermek...Can Dündar gibi kaçakların ülkeye rahatça dönebilmelerini sağlamak...Bu kadarını tahmin edebiliyoruz." diyorlar, Türkçe'ye tercüme edelim: Adalet Bakanlığı'nı hallaç pamuğu gibi atacak, bütün hakimleri ve savcıları değiştireceğiz!Ele geçirdiğimiz bütün belediye kadrolarında yaptığımız gibi...Bunların dışında, CHP'nin bir "" yoktur. Bir sağlık politikası,bir eğitim politikası, bir bayındırlık politikası,bir istihdam politikası yoktur.İşsizliğe çözümü de yoktur." palavrası kimseye iş sağlamaz." yavesinin kimseye doğru dürüst eğitim sağlamadığı gibi.Kasaba politikacısı palavraları ("" vb.) CHP'yi hiçbiryere götüremez." demeye de cesaret edemiyorlar.İstanbul Havaalanı'nı inek otlağı, Yavuz Selim Köprüsü'nü yeşil alan, İstanbul-İzmir yolunu bakla tarlası yapmak, ancak siyasette bulunmaları marangoz hatası olan bazı CHP üyelerinin manyak fantezilerinde geçerlidir.THY'nin sefer sayısını arttıracaklar mı düşürecekler mi, biliyor musunuz? Hayır.Ben size daha kötüsünü de söyleyeyim:Bunlar iktidara gelsinler, İsmet Paşa mantığıyla "" diyerek ithalatı baltalamaz, hele yurt dışına çıkış hakkını sınırlamazlarsa ne olayım!Hele döviz alımını da eskisi gibi "" indirsinler, görmek isterim o BeyazTürkler'in suratlarını...Onları buna teşvik edecek "" çoktur.İlhan Selçuk öldü ama giderken el verdi...