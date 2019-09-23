Bazı kadınlar sakallı erkek, bazı kadınlar sakalsız erkek severler.

Bizim aklımız ermez. Zevk meselesidir, karışılamaz.

Ancak, "bazı erkekler de sakalsız erkek sevince" iş biraz tuhaflaşıyor.

Üstelik bunlar karışıyorlar.

Ekrem İmamoğlu, İETT şoförlerine sakal yasağı koymuş.

Kucaklayacaktı ya...

İlle de "cıllop gibi şoför" istiyor.

Acıların kadını Bergen'in "hastayım bir şoföre" diye bir arabesk şarkısı vardı...

Kenan Evren de sakallı öğretim üyelerine hastaydı.

Emir verdi: Bütün akademisyenler sakallarını kesecek!

Asker tıraş oluyordu ya, sivil de olacaktı.

Direnemeyip kesen oldu, direnip istifayı basan oldu...

İşte gördüğünüz gibi CHP yavaş yavaş ama emin adımlarla "fabrika ayarlarına" dönüyor. Bunlar bürokrat ayarlarıdır.

Halkla ilgisi yoktur.

Bakalım arkasından, başı örtülü belediye çalışanı hanımlara örtünme yasağı da gelecek midir?

Eh, bir CHP iktidarının memlekete getireceği yenilikler konusunda aydınlanmış oldunuz.

O hanımlar şimdi "CHP iktidar olursa kızımız üniversiteye girebilecek mi" diye de endişe ediyorlar...

Giremeyecek.

Fabrika ayarlarında böyle bir şey yok.

***

İşin en ilginç yanı, sakal yasağının "" gibi pazarlanmasıdır. Çağdaş uygarlık düzeyi...Oysa bugün Batı'da sakal, özelikle "" modası var!Şapka modası da hiç yok.Sizin çağdaşlığınız hangi yılda takıldı kaldı muhteremler?" ya da golf pantalon da giyelim mi? Hani baklavalı kazak falan...Saçımıza da maşa çektiririz.