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ENGİN ARDIÇ
23 Eylül 2019, Pazartesi ENGİN ARDIÇ

Kılıçdaroğlu yüzde 0.5

Faşist gazetede bir anket yayınlandı.
Sonra Internet sitesinden hemen kaldırdılar.
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Tayyip Erdoğan birinci çıkmış, bundan mı acaba?
İmamoğlu on puan geriden geliyor, diğer "malum adaylar" yani Demirtaş, Akşener falan da geleneksel yerlerini koruyorlar.
Babacan'a yüzde 4, Davutoğlu'na yüzde 2, kuantum bilen Muharrem'e de yüzde 2 çıkmış.
Anketin en ilginç tarafı, Kılıçdaroğlu'nun oranı...
Yüzde 0.5...
Yani her yüz kişiden bir kişinin yarısı Bay Kemal'i cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor!
Alt yarısı mı, üst yarısı mı, bilmem artık.

***
Bu birilerine kapak olsun da kimlere olsun?
"Gandhi Kemal" edebiyatı yapmış yavşaklara mı?
Yoksa kurultaylarda göbek atanlara mı?

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