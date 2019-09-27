IMF heyeti geldi ve muhalefetle görüştü mü, görüştü.

Ama gizli ama açık, görüştü mü, görüştü.

Bu görüşmenin bir "otel odasında" olması akla pis pis şeyler getiriyor mu, getiriyor. (Pisten kasıt cinsellik değildir, kötü kalpli CHP militanları bana küfür etmek için yeni bir bahane yaratmasınlar.)

Hergele Meydanı'nda olacak değildi ya, elbette Hilton'da.

Bu Ankara Hilton bir dönem ANAP iktidarına muhalefetin de kalesi, mahfeliydi.

CHP öteden beri otel odası sever.

Gençler, Ecevit'in hükümet kurabilmek için 1977 yılında gizli görüşmelere giriştiği "Güneş Motel" skandalını bilmezler...

Madem görüşme gizli değil, IMF heyeti niçin açık açık CHP ve İP genel merkezlerini ziyaret etmiyor? Parti kedisi Şero'ya ciğer götürselerdi sevimlilik bile kazanırlardı.

Bu halvette neler görüşüldüğü açıklanıyor mu, açıklanmıyor.

Dolayısıyla iktidar çevreleri bozulmakta haklılar mı, haklılar.

Kılıçdaroğlu niçin "ee, ne varmış bunda" söylemine yatıyor da, "şunlar şunlar şunlar tartışıldı" diyemiyor?

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IMF ile muhalefetin birarayışına girdiklerini görmemekiçin eşek olmak gerekir.Uluslararası Para Fonu, Türkiye'de kendisinibir yönetimden memnun değil.bir Türkiye istiyor."Alternatif" arıyor.Bu adamlar iktidara gelirlerse IMF ile ilişkileri ne merkezde kurulacak, merak ediyor.Yani, boyun eğecekler mi?Amerikan dış politikasına boyun eğecekleri belli de, acabade boyun eğecekler mi?Borç isteyecekler mi? Kendilerine dayatılacak olaniçecekler mi?Amerika'dan Kemal Derviş benzeri birgönderilmesine ses çıkaracaklarmı?Fetullah'la görüşmüyorlar, çünkü üç yıl önce ipliği pazara çıkmıştı.Peki bu gizli görüşmeye Ekrem İmamoğlu niçin davet edilmemiş acaba?palazlanmadığı için mi?Kalkın Erzurum'a gidelim, IMF ve CHP'ye cevabı, Mustafa Kemal Paşa oradan versin: