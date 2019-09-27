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ENGİN ARDIÇ
27 Eylül 2019, Cuma ENGİN ARDIÇ

Osmanlı’nın yasağı

Araba sürerken sigara içenlere 153 lira ceza kesiliyor.
Bu rakam "caydırıcı" değildir.
Fakat cezanın suçla "oranlı" olması da gerekmektedir, manavdan elma çalana ağırlaştırılmış müebbet veremezsiniz.
Araba sürerken cep telefonuyla konuşmak da yasak ama kimse takmıyor.
Bunu da takmayacaklar.
Çünkü bir heves girişilen denetimler gevşeyecektir.
Çünkü halkımız bir zamanlar "Osmanlı'nın yasağı üç gündür" şeklinde müthiş bir atasözü üretmişti...
Bu yasak ancak "yolcunun sigara içen taksi şoförünü ihbar etmesi" durumunda etkili olabilir ama o zaman da "işi gücü bırakıp bununla uğraşmak" gerekecektir, dayak yeme tehlikesi de cabası. (Demir çubuğu saymıyorum.)
Öbür türlü, ne yani, yan koltukta oturan kadın kocasını mı ihbar edecektir? Ya da arka koltukta oturan çocuklar babalarını?

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