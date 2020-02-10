Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir başkanı varmış, Mustafa Akıncı, Türkiye'de çok kişi adını bilmez.
Bilmez çünkü önemli bir adam değildir.
Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz ondan çok daha fazla tanınır.
İşte bu Mustafa Akıncı bir laf etti, bütün şimşekleri de üstüne çekti.
"İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Sökmen, kısa bir süre bağımsız kalmış ve sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmış Hatay'ın ilk ve son cumhurbaşkanıydı... Yıl 1939...
Bayram değil seyran değil, ortada hiç böyle bir konu yok, nereden çıktı bu çıkış?
Akıncı'ya göre, Güney Kıbrıs'la anlaşma sağlanamazsa, Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ı "topraklarına katmaya" hazırlanıyormuş! "Yutmak" deyimini kullanıyor.
***Kıbrıs'ta iki buçuk ay sonra cumhurbaşkanlığı seçimi var. (Allah Allah, orada "iyileştirilmiş parlamenter sistem" isteyen kimse yok mu yahu?)
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Bir şey dikkatinizi çekmedi mi?
Akıncı'nın abuk laflarına iktidar çok şiddetli tepki gösterdi ama muhalefetten tık yok (Ecevit'in mirasçısı DSP hariç.)
Kılıçdaroğlu hiç ağzını açmadı.
Ne yani, Kıbrıs'ı "vermesi" yönünde telkin mi aldı?
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Düzeltme
Yazı dibinde yaptığımız alıntılarda dün bir teknik arıza olmuş.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Erzurum tatili için "tatil demek ne kadar doğru bilmiyorum" demişti... Cümlenin son kelimesi uçmuş, "ne kadar doğru" oluvermiş.
Adam "bilmiyorum" desin ki, bizim koyduğumuz başlığın da ("ama biz biliyoruz") bir anlamı olsun, değil mi?