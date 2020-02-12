Türkiye'de maşallah iktidara gelmeyen yok.

Meral Hanım yürüyor.

Ötekiler ya özel arabalarıyla ya da taksi tutup geliyorlar: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Güloğlu, Babacanoğlu...

Söylentilere göre ortalığı ufaktan bir de postal kokusu kaplamış... Ne o, yoksa Gülenoğlu da mı geliyor?

Nasılsa atlamışız, iktidara gelen birisi daha varmış:

Hayır, bilemediniz, Doğu Perinçek değil.

Hüseyin Demirel.

Yok, Süleyman Demirel'le de ilgisi yok, Volkan Demirel'le de, Sevda Demirel'le de (şimdi nerelerdedir bu kız yahu?)

Bu Demirel, Isparta'da değil, Kuşadası'nın Güzelçamlı beldesinde yaşıyormuş.

Bir de partisi var: Önce Vatan Partisi.

Faşistlerden öğrendik, "sosyal medyayı hayli aktif biçimde kullanıyormuş"...

İktidara geliyor.

Henüz "seçime katılma hakkını elde edememiş" ama zarar yok.

Tam bir ay sonra meydanlara inerek iktidar alternatifi olacakmış.

Daha Babacanoğlu olamadı, o olacak.

İki ay içinde de 80 civarında milletvekili bu partiye katılacakmış! Davutoğlu bile bu kadar uçamamıştı.

Programa ilaveten 50 il ve 250 ilçede örgüt, 300 kadar da belediye başkanı...

Erdoğan bu adamdan o kadar korkmuş ki, hakkında soruşturma açtırmış.

Baltalamaya çalışıyormuş!

***

Vallahi bunları ciddi ciddi yazıyorlar.Kekler nasıl olsa yutarlar.Hani, kafayı yediği için kendini yakan adamcağızı "" diye pazarladıkları gibi...Bu vatandaşın yurt dışında "" parası varmış, bunu da son kuruşuna kadar Türkiye ve bu halk için harcamaya hazırmış.Bu vatandaş o parayı nereden, nasıl bulmuş? Ne iş yapıyor? Ne alıyor ne satıyor? Ne vergi ödüyor?

***

Türkiye'yi "" yönetmeye geliyormuş ama kimsenin inançlarına ve ibadetine karışmayacakmış.Faşistler pek merak etmişler." demiş, en çok da bunusevmişler galiba.Gürsel Tekin de iktidara gelince yandaş medyaya el koyacaktı ama o kadar bekleyecek vakitleri yok herhalde, bu Hüseyin Demirel "", iki aya kadar işi bitiriyor...

***

Basın mensubu olarak insan utanır be kardeşim...

Umutlarınız bu kadar taban yaptıysa siz en iyisi gene postal koklayın, müşterilerinizin daha çok hoşuna gider...

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Kibaroğlu



"O kayak g....e girsin."

Ekrem İmamoğlu