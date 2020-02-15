Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Engin Ardıç > Ay bunların depremi de varmış
ENGİN ARDIÇ
15 Şubat 2020, Cumartesi ENGİN ARDIÇ

Ay bunların depremi de varmış

Muhalefet partilerinde insanlar niçin birbirlerini yerler, öteden beri merak ederim.
Ortada bir "iktidar pastası" da yok.
Neyi alıp veremezler? "Ben senden daha iyi seçim kaybederim" kavgası mıdır bu?
Hani gerçekten iktidara "yürüyor" olsalar, "müstakbel pasta" diyeceğiz, onun da bir türlü piştiği yok.
CHP içinde kopan fırtınaları hep biliyoruz.
Fakat bir başka partinin, İYİ Parti'nin içinde yaşananlar, parti "marjinal" olduğu için güme gidiyor.
Neredeyse günaşırı bir istifa haberi...
Bu iş, yirmi yıl önce "gençlerin partisiymiş" diye ipini kırıp Genç Parti'ye koşan, sonra da hayal kırıklığına uğrayan ergenlerin işine benzedi.
Partide "deprem" olmuş da... Allah beterinden saklasın, ya virüs çıksaydı?...
İlçelerden birinin belediye başkan yardımcısı istifa etmiş. Bu önemli değil.
Fakat bir de milletvekili istifa etmiş.
Üstelik de genel başkan yardımcısı, yani Meral Hanım'ın siyasi "subreti"...
Tuba Vural Çokal... Antalya'dan... Hiç duymuş muydunuz?
Hayır, biz de şimdi duyduk.
Meral Hanım, Antalya örgütünde iki ilçe başkanını görevden almış. Mesele buymuş.
İlahi Tuba Hanım... Kılıçdaroğu İstanbul'da "çatlak ses istemiyorum" diyerek Canan Hanım'dan başkasının aday olmasını engelliyor da koskoca CHP'de korkudan kimsenin sesi çıkamıyor...
Siz, daha durun bakalım, dün bir bugün iki...
Partinin il başkanlığı, görevden alınan iki ilçe başkanı hakkında "itibarsızlaştırma ve tezvirat kampanyası" yürütürmüş...
Ne güzel, sımsıcak, ılgıt ılgıt sevgi kokan bir parti... Tıpkı CHP gibi...
Hani ortada devrim mevrim olur da, "evlatlarını yiyor" deriz, o da yok.

***

Şaşacak bir şey yok, Meral Hanım "Kemal ağabeyinden" öğrendiklerini uyguluyor.
Antalya'ya kendi kafasına göre bir il başkanı atamış, o da ortalığı kasıp kavurmuş, kırmış dökmüş.
İsimleri boşverin, önemli politikacılar değiller.
Tezgahtarın "pantolon uyduramadık ceket verelim", bizim solcuların "sosyalizm uyduramadık bari sosyaldemokrasi verelim" demesi gibi, Meral Hanım da "iktidarı elimize alamadık, bari parti içi iktidarı garantiye alalım" diyor.

***

Eh, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Meral Hanım "mahsuscuktan" istifa ettiğinde düşünecektiniz... Ama onsuz bir İP nasıl düşünülebilir? Parti değil ki, hanımın altın günü.
İYİ Parti'nin "ittifak şemsiyesi" altında girdiği Meclis'te milletvekili sayısı bir buçuk yıl içinde 43'ten 38'e düştü.
Gene de bravo. İyi dayandılar. Biz kısa sürede dağılırlar sanmıştık.
Demek ki Türk basınındaki "gizli Meralcileri" de yabana atmayacaksın, gazeteleri battı ama kendileri batmadılar.

Ne dedi bu şimdi?
"Kürt dili için bir merkez kurulabilir. İsmi öyle değil de Kürt Dil Merkezi şeklinde de olabilir." Kemal Kılıçdaroğlu

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN