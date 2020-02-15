Muhalefet partilerinde insanlar niçin birbirlerini yerler, öteden beri merak ederim.

Ortada bir "iktidar pastası" da yok.

Neyi alıp veremezler? "Ben senden daha iyi seçim kaybederim" kavgası mıdır bu?

Hani gerçekten iktidara "yürüyor" olsalar, "müstakbel pasta" diyeceğiz, onun da bir türlü piştiği yok.

CHP içinde kopan fırtınaları hep biliyoruz.

Fakat bir başka partinin, İYİ Parti'nin içinde yaşananlar, parti "marjinal" olduğu için güme gidiyor.

Neredeyse günaşırı bir istifa haberi...

Bu iş, yirmi yıl önce "gençlerin partisiymiş" diye ipini kırıp Genç Parti'ye koşan, sonra da hayal kırıklığına uğrayan ergenlerin işine benzedi.

Partide "deprem" olmuş da... Allah beterinden saklasın, ya virüs çıksaydı?...

İlçelerden birinin belediye başkan yardımcısı istifa etmiş. Bu önemli değil.

Fakat bir de milletvekili istifa etmiş.

Üstelik de genel başkan yardımcısı, yani Meral Hanım'ın siyasi "subreti"...

Tuba Vural Çokal... Antalya'dan... Hiç duymuş muydunuz?

Hayır, biz de şimdi duyduk.

Meral Hanım, Antalya örgütünde iki ilçe başkanını görevden almış. Mesele buymuş.

İlahi Tuba Hanım... Kılıçdaroğu İstanbul'da "çatlak ses istemiyorum" diyerek Canan Hanım'dan başkasının aday olmasını engelliyor da koskoca CHP'de korkudan kimsenin sesi çıkamıyor...

Siz, daha durun bakalım, dün bir bugün iki...

Partinin il başkanlığı, görevden alınan iki ilçe başkanı hakkında "itibarsızlaştırma ve tezvirat kampanyası" yürütürmüş...

Ne güzel, sımsıcak, ılgıt ılgıt sevgi kokan bir parti... Tıpkı CHP gibi...

Hani ortada devrim mevrim olur da, "evlatlarını yiyor" deriz, o da yok.

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Şaşacak bir şey yok, Meral Hanımöğrendiklerini uyguluyor.Antalya'ya kendi kafasına göre bir il başkanı atamış, o da ortalığı kasıp kavurmuş, kırmış dökmüş.İsimleri boşverin, önemli politikacılar değiller.Tezgahtarın "pantolon uyduramadık ceket verelim", bizim solcularındemesi gibi, Meral Hanım da "iktidarı elimize alamadık, bari parti içi iktidarı garantiye alalım" diyor.

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Eh, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Meral Hanım "mahsuscuktan" istifa ettiğinde düşünecektiniz... Ama onsuz bir İP nasıl düşünülebilir? Parti değil ki, hanımın altın günü.İYİ Parti'ninaltında girdiği Meclis'te milletvekili sayısı bir buçuk yıl içinde 43'ten 38'e düştü.Gene de bravo. İyi dayandılar. Biz kısa sürede dağılırlar sanmıştık.Demek ki Türk basınındakide yabana atmayacaksın,gazeteleri battı ama kendileri batmadılar."Kürt dili için bir merkez kurulabilir. İsmi öyle değil de Kürt Dil Merkezi şeklinde de olabilir."