Futbolcu Ronaldo otuz beş yaşına basmış.
Saçında kepek yok, pırıl pırıl.
Hayat engellerle dolu ama yılmadan onları aşıyor.
Cedi Osman'ın da yok, saçı kepekli olunca basket atamıyordu, yıkanıp da "Haldır Şaldır" sürünce atıyor. Demek ki marifet şampuanda.
Bu kepeksiz Ronaldo'nun bir sevgilisi varmış, çocuk temiz olduğuna göre elbette olacak, kızın adı Georgina Rodriguez.
Doğum gününde Ronaldo'ya, hayır kepek şampuanı değil, araba almış.
Bir Mercedes... Meraklısı için not: AMG G63 modeli... Herhalde yalnız tekerleği dönmekle kalmıyor, kuş da konduruyor. Belki yemek de pişiriyor.
Üstüne "fiyonk" yapmışlar, hediyelik ya, kurdelenin eni bir metre.
Arabanın ederi de 4 milyon lira. (Eskiden devrimci yayınevleri "fiyat" gibi pis Osmanlı kelimeleri kullanmamak için yayınladıkları kitapların arkasına "ederi" yazarlardı...)
Bu son arabayla birlikte, Ronaldo'nun sahip olduğu araba sayısı 20'ye çıkmış.
Cem Yılmaz'a basıyor.
Defne almadı, bari Serenay çocuğa bir araba alsın.
Memlekette dikta var ya, Cem de muhalif bir sanatçı olduğu için bugüne kadar hepi topu 11 arabacık sahibi olabildi... Demek ki muvafık olsa Ronaldo'yu katlayıp geçecekti...
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***Tepende saç kalmadı, ihtiyacın var mı bilmem ama ben de sana kepek şampuanı alırım. Çok para kazanan herkes onu kullanıyor.