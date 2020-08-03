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ENGİN ARDIÇ
03 Ağustos 2020, Pazartesi ENGİN ARDIÇ

Delegekıran fırtınası

Kurultaya katılan 30 delegede koronavirüs görülmüş. İlk tespitlere göre...
Sayının artmasından endişe duyuluyormuş.
Partide korku ve panik yaşanıyormuş.
Kurultaya katılan herkes endişeliymiş.
Seçimi kazanamayacakları için değil. Orada sıkıntı yok, "dostları" onları kurtaracaklar. İktidara geliyorlar. (Amerika'dan da Fetullah geliyor.)
Zaten öyle olmasaydı kurultayın adı "iktidar kurultayı" olmazdı, "hisseli harikalar kumpanyası" olurdu.
Bakalım doktorlar da kurtaracaklar mı?
kurultayı canım.
Bu tedbirlisi... Tedbirli ortamda otuz kişi yamuluyorsa, tedbir olmasaydı acaba kaç kişi telef olacaktı?
Kurultaydan sonra üçüncü gün başlamış ateş ve öksürük...
'nun "kendini karantinaya aldığı" söyleniyormuş. On dört gün ortalıkta görünmemesi memleket için hayırlıdır ama "çete" ne yapacak?
"Yönetimden bazı isimlerin" de hastalığa yakalandığı söyleniyormuş.
Onlardan kurtulmak isteriz tabii ama bu şekilde değil.
'yi aman iyi ki en arkaya, tuvaletin yanına oturtmuşlar... Selamet der kenar est... Kötülük edelim derken iyilik etmişler.

***

Çünkü "biz Kemal'in askerleriyiz, bize bir şey olmaz" havası esti. (Ama hangi Kemal'in? Mustafa Kemal'in mi, Bay Kemal'in mi?)
Varoşların "koronaya selam, partiye devam" yaklaşımı, bu partide de yankısını böyle bulmuş. Eh, ne de olsa "halk" partisi.
Böyle devam edin bakalım.
Ya hiç maske yok ya da ağız kapalı, burun açıkta... Maske çenede, ensede, dirsekte, dizde... İsterseniz poponuza da takın...
On iki kişilik minibüste otuz yedi kişi...
Bize bir şey olmaz abi!
Böyle devam edin.
Bakalım yaşanmakta olan "olağandışı tatil patlaması" da acil bakım ünitelerinde yankısını nasıl bulacaktır?
Şnorkel derken oksijen tüpü...
Ve de o mavi tabloda rakamlardan bir rakam olarak yerini almak...
Vahşice saldırdılar kıyılara, bakalım bize nasıl geri dönecektir?
"Dostlarınıza" bulaştırmayın sakın, Babacan'la, Davutoğlu'yla pek sıkı fıkı olmayın.
Rus kızlarına da bulaştırmayın ha! Siz şimdi "öpeceğim" diye tutturursunuz.

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