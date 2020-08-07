Seçime daha üç yıl var ama ortalık cumhurbaşkanı adayından geçilmiyor maşallah...
"Adaylığı kesinleşen" Muharrem İnce... CHP'den ayrılsa da ayrılmasa da aday... Parti onu elbette aday göstermeyecek ama kalsa da kalmasa da imza toplayacak. (Yüz bin imzayı bulamasa ne güleriz ama...)
Adaylığı bir türlü kesinleşemeyen Abdullah Gül... Kılıçdaroğlu'nun emriyle tıpış tıpış gidip ona oy verecek emekli memurların çatı adayı...
Gene bir "mızıkçılık" yapması beklenen Meral Akşener...
Bu sefer denklemde Kılıçdaroğlu'nun dostu Selahattin Demirtaş yok.
Bütün bu isimler üzerine "spekülasyon" yapan ve ekmeklerini bundan çıkaran gazeteciler, sanki Tayyip Erdoğan yeniden adaylığını koymayacakmış ya da bitmiş tükenmiş mahvolmuş gibi davranıyorlar.
Şimdi bir de "sürpriz" aday öne sürdüler: Cem Uzan.
Aman ne iyi olur...
Dolunay Partisi genel başkanı Sayın Serdar Okuyucu yarıştan çekildiğine göre...
Fakat kimsenin dikkate almadığı esaslı bir adayımız daha var:
Bütün seçimlerin "standart" adayı Doğu Perinçek!
Babıali'nin zevzek tayfasının onun üzerine de kalem oynatmasını, hatta "muhtemel oy oranı" falan uydurmasını da isteriz ve bekleriz doğrusu... Kambersiz düğün kalmasın.
***CHP yönetimi de yeni zavallılık örneklerini sergilemeyi sürdürüyor.
***Bu yaz sıcağında böyle mavralar çok serinletici geliyor, iyi oluyor...