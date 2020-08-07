Seçime daha üç yıl var ama ortalık cumhurbaşkanı adayından geçilmiyor maşallah...

"Adaylığı kesinleşen" Muharrem İnce... CHP'den ayrılsa da ayrılmasa da aday... Parti onu elbette aday göstermeyecek ama kalsa da kalmasa da imza toplayacak. (Yüz bin imzayı bulamasa ne güleriz ama...)

Adaylığı bir türlü kesinleşemeyen Abdullah Gül... Kılıçdaroğlu'nun emriyle tıpış tıpış gidip ona oy verecek emekli memurların çatı adayı...

Gene bir "mızıkçılık" yapması beklenen Meral Akşener...

Bu sefer denklemde Kılıçdaroğlu'nun dostu Selahattin Demirtaş yok.

Bütün bu isimler üzerine "spekülasyon" yapan ve ekmeklerini bundan çıkaran gazeteciler, sanki Tayyip Erdoğan yeniden adaylığını koymayacakmış ya da bitmiş tükenmiş mahvolmuş gibi davranıyorlar.

Şimdi bir de "sürpriz" aday öne sürdüler: Cem Uzan.

Aman ne iyi olur...

Dolunay Partisi genel başkanı Sayın Serdar Okuyucu yarıştan çekildiğine göre...

Fakat kimsenin dikkate almadığı esaslı bir adayımız daha var:

Bütün seçimlerin "standart" adayı Doğu Perinçek!

Babıali'nin zevzek tayfasının onun üzerine de kalem oynatmasını, hatta "muhtemel oy oranı" falan uydurmasını da isteriz ve bekleriz doğrusu... Kambersiz düğün kalmasın.

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CHP yönetimi de yeni zavallılık örneklerini sergilemeyi sürdürüyor.Kurultayda delegenin onaylamadığı "" için Kılıçdaroğlu bir mevki yumurtlayacakmış:Başdanışmanlık!Bu baş olduğuna göre elbette bunun bir de "" olmalıdır. Onlar kim acaba?Ünal Çeviköz'ü "" yapacak. Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı koltuğu da boş kalacak.Böylece eski hamam, eski tas ve eski tellaklar yerli yerinde...Eh, hamam müşterisi de yerli yerinde... Zevkle keseleniyor... Sabun da sürdürüyor...Kemal Bey Ünal'ı çok mu seviyor? Kanı mı kaynamış?Sakın "" olmasın?Parti içinde bazı kişiler bu başdanışmanlık gayretkeşliğine karşı çıkıyorlarmış. Bunun "" olacağını söylüyorlarmış.Kurultayda Kılıçdaroğlu'na oy verirken düşüneceklerdi...Yürekleri yeterse basarlar istifayı Muharrem İnce'ye giderler.Ya da tıpış tıpış boyun eğerler.

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Bu yaz sıcağında böyle mavralar çok serinletici geliyor, iyi oluyor...Fakat bu basında bazı kişiler Tayyip Erdoğan'ın seçimi gerçekten kaybedebileceğine inanır görünüyorlar ki, asıl eğlence kaynağı bu.Onları bekleyen bir soğuk duştur, eh, her hamamın da bir soğukluk bölümü vardır.