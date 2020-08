Muharrem İnce, sıradan bir taşra politikacısı olmasına ve kayda değer hiçbir özelliği bulunmamasına rağmen (pardon, kuantum bilir), ortalığı gene birbirine katmayı başardı.

Partisini kuracak, önce bayramdan sonra dediler, sonra eylül ortası oldu, şimdi de yılbaşında! Hayırlısı.

"Kısa sürede birinci parti olacağız" gibi uçuk kaçık abuklamaları dikkate almıyoruz, seçimde "etlice" bir oy da alacaktır.

Yüzde 10 falan...

İlkeleri varmış:

Atatürkçülük, milli değerlere saygı...

Bir sürü de boş laf: Bütün Türkiye'ye hitap edecekmiş, sağ-sol, Alevi-Sünni gibi ayırımlar yapmayacakmış... Edirne'den Hakkari'ye kadar, falan filan. (Eskiden "Ardahan'a kadar" denirdi.) Bu bir "program" değildir.

Bunlarla oy istenmez, istense de alınmaz.

Muharrem İnce'nin arkasında bir "fikir" yok, yalnızca "tepki" var, "küskünlük" var.

"Kemalist küskünlerin" oranını da görelim.

***

Nitekim en azgın muhalif gazeteci bilediyemedi.Onların derdi şimdi İnce'nin CHP 'denoy oranı. Artmasından korkuyorlar.Bu operasyonu Babacan ile Davutoğlu'nun AK Parti üzerinde gerçekleştirmelerini beklerken, şimdi keser döndü sap döndü, gün geldi hesap döndü, aynı tehlikeye düştüler.Hele hiçbirida diyemiyor, alay konusu olacaklarınınfarkındalar.Gizliden gizliye debeklentisi var...

***

Peki, diyelim ki inanılmaz bir mucize oldu (sanki inanılır mucize olurmuş gibi), İnce CHP'yi sildi süpürdü...

Bununla da kalmadı, Kemal Bey'in dostlarını da sandığa gömdü, cumhurbaşkanı oldu. (Tayyip Erdoğan herhalde seçime girmedi!)

Ne yapacaktır?

Kılıçdaroğlu'nun dostlarıyla birlikte programı bellidir: Parlamenter sisteme dönecek, yeni ve "federatif" bir anayasayla Kürt illerine özerklik tanıyacak, Amerikan dış politikasına ve IMF'ye tam teslim olacak, bol bol borç alacak, Suriye ve Libya'dan hemen çekilecek, bir daha da oralara burnunu sokmayacak... Devlet kadrolarını, emrindeki belediye kadrolarında yaptığı üzere, hallaç pamuğu gibi atacak... Bu arada punduna getirebilirse gazetemize de el koyacak... Fetullah da Türkiye'ye dönecek!

Peki İnce'nin programı nedir?

Yoktur.

Ya da, Allah bilir.

Kim ona niçin oy versin? Kurultayda memişhanenin kapısına oturttular diye mi?

*

Memleket kalkınıyor



Her yıl her bayramda iki yüz küsur kişi "giderdi"... Son yıllarda bu sayıyı yüz küsura indirmiştik...

Bu bayram yaralı sayısı 349, ölü sayısı yalnızca 50...

Hemen sevinmeyin, her türlü tedbirle alay eden lumpen, bayramda kaptığı virüsle o sayıyı epeyce yükseltir. İki hafta bekleyin görün.