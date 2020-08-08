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Haberler Engin Ardıç Nasihat alır
ENGİN ARDIÇ
08 Ağustos 2020, Cumartesi ENGİN ARDIÇ

Nasihat alır

partisini kuracak ya, "eski CHP'li bir tek ben olacağım" demiş...
Hoppala!
Kimseyi almak mı istemiyor, kimsenin "gelmeyeceğini" mi anladı?
Hani kendisi gibi diğer küskünlere güveniyordu?
Hani, bir balona göre 10, bir başka balona göre 20 milletvekili bu tarafa geçiyordu?
Peki kimler olacak bu partide?
"Daha önce siyasete girmemiş olan uzman isimler"...
Kim oldukları henüz belli değil. Görüşmeler sürüyormuş.
"Kurmayları" falan da varmış ha...
Herhalde hepsi Kemalist...
Peki, diyelim ki bir emekli albay bulup onu savunma bakanlığına aday yaptı, gerisi?
Bu partinin "Atatürkçü" olmaktan öte bir kimliği yok, "ortanın solu" olacağını da ileri sürüyor ama bu, taa elli yıl önce olduğu gibi içi boş bir laftan ibaret.
Bununla da oy moy alınmaz.
Muharrem İnce'nin bugüne kadar "Kemal Bey gitsin ben geleyim"den öte bir düşüncesini, bir sözünü hatırlıyor musunuz?
Ekonomi alanında ne gibi fikirleri, ne önerileri vardır? Hiç.
Hükümet deyince akla gelen eğitim, sağlık, bayındırlık, spor gibi konularda bir dediğini duyan olmuş mu?
Dış politika? Milli savunma?
Muharrem İnce bir muamma...
Kimliği bilinemeyen uzmanlarla bir politika oluşturmaya çalışacak.
"Kervan yolda düzülür" hesabı...
Ya da bütün İttihatçılar'ın ortak hastalığı olan "istim arkadan gelsin" aymazlığı.

***

Ve de hiçbir halt oluşturamayacak.
Muharrem İnce'nin bir "marifetini" bilen var mı? Yok.
Tövbe, "kuantum fiziği" biliyormuş O kadarını az buçuk ben de biliyorum.
Hırs, var olmasına var. Ama yalnızca o var.
Yüzde 30 oyu adayı olduğu için almıştı, şimdi sanki o yüzde 30'la seçimi kazanmış gibi şişiniyor. Oysa "adam kazandı" diyen de kendisi.
Taşralı bir lise öğretmeni bu adam, o kadar.
Osman Bölükbaşı da bir taşra lisesinde matematik öğretmeniydi, nereye varabilmişti?

***

CHP'liler hiç korkmasınlar, henüz kurulmamış bu yeni partiden bir cacık olmaz.
Az biraz oy apartır CHP'den ama bu da korkulduğu kadar fazla olmayacaktır.
Bu parti seçmenden ancak nasihat alır.
Zaten basında pazarlamasını yapanlar ne "CHP'yi süpürür" diyebiliyorlar ne de "iktidara gelir"...
Babacan'ın partisine daha kurulmadan yüzde 20 yazan zevzekler bile kendilerine geldiler sanki.
Bu arada Muharrem Bey'in yapması gereken en sağlıklı iş, sağlığına önem vermek.
İçkiyi azaltsın, o rakı göbeğini de eritsin.

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