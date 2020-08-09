Sevgili kardeşim Mahmut Övür "iyi haber alan" bir gazetecidir, söylediğine göre CHP içinden kopacak nur topu gibi bir parti daha varmış...

Muharrem İnce'ye yanaşmayanlar, ya da Muharrem İnce'nin kandıramadıkları...

Kimler bunlar?

Başta Önder Sav.

Yani "Baykalcılar"...

Programa ilaveten Onur Öymen, Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Bülent Baratalı... CHP'den kopmuş, koparılmış, ya da ha koptu ha kopacak kişiler...

Bunlar herhalde "sol Kemalist" oluyorlar.

Buna karşılık Selin Sayek Böke, Fikri Sağlar gibi sol olduğu iddia edilen bazı kişiler de hanım hanımcık ya da efendi efendicik yerlerindeler.

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Basında geziniyorum...Sevgili Melih Altınok , muhalefetin hazine bakanını merak etmiş.yapıyor ve soruyor: "Eğer bir koalisyon olursa ve tabii ki hazinenin anahtarını teslim ederek yabancıların 400 milyar dolar borç vereceği söylenen Ali Babacan mı?"Elbette öyle. Kemal Bey'in dostu.Fakat en iyi cevabı, bırakalım, gazeteci Deniz Zeyrek versin:"Yargıtay Başsavcılığı'nın 17 Temmuz 2020 günü güncellediği rakamlara bakılırsa, son kurulan on beş partinin dokuzuna hala tek kişi üye olmamış... İlginçtir, üyesiz görünen partiler arasında Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu Deva Partisi de var!"Yoruma da gerek yok.

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Basında geziniyorum...

Muharrem İnce'nin kuracağı parti için üç isim üzerinde duruluyormuş:

Birincisi, "Birinci Parti"...

Hey maşallah, daha kurulmadan birinci sıraya yerleşivermiş.

İkincisi...

Hayır, "İkinci Parti" değil tabii, "Ulusal Sol Parti"...

Ne yani, "nasyonal sosyalist" mi bunlar?

Onu Ecevit ortaya atmıştı, lafın nereye gideceğini düşünmeden...

Üçüncüsü de, "Çağdaş Parti"... Yani ötekiler çağdışı...

Neyse, iyi ki son yılların modasına uyup "Güzel Parti", "Faydalı Parti", "Neşeli Parti" gibi zevzekliklere yeltenmemişler.

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Elin kedisi bile bırakmayı biliyor



"İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın 'daimi kedisi' Palmerston'un fare yakalama görevlerinden emekli olduğu açıklandı. Kedinin 'evden çalışmaya' karar verdiği ve resmi görevlerinden ayrıldığı bildirildi. Palmerston bir dönem başbakanlık konutunun 'ana fare yakalayıcısı' Larry ile çatışmıştı."

Bir gazeteden...

"Darısı Kemal Bey'in başına..."

Bu da benden