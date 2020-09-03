Kemal Bey savaş istemiyormuş...
Bu demektir ki Joe Biden da istemiyor. Eh, Donald Trump'ın istediği de söylenemez.
Kardak krizinde, Amerikan yetkilileri "ilk kurşunu atan Amerika'yı ciddi olarak karşısında bulur" demişlerdi.
Şimdi Amerika "gayrı ciddi" olarak karşımızda.
Sonra, Kardak kayalıklarının aslında Yunanistan'a ait oldukları, krizi pompalayanın "devrin başbakanı Tansu Çiller'e kazık atmak ve başını belaya sokmak isteyen CHP'li bir hariciyeci" olduğu ortaya çıkmıştı...
Geriye de, komando botunun ucunda, kararlı gözlerle ufukları süzen ve saçları rüzgarda dalgalanan cengaver gazeteci görüntüleri kaldı...
Bu sefer de gene CHP'li bir hariciyeci, Ünal Çeviköz savaş istemiyor.
Yani NATO istemiyor.
Biliyoruz canım.
Yunanistan da istemiyor, korkuyor.
Ekonomisi Almanya'ya ipoteklidir, Avrupa'ya eşek yüküyle borcu vardır, savaş durumunda hepten batarlar, bir daha da kolay kolay altından kalkamazlar.
Peki kim istiyor?
Kemal Bey ve hempaları satır arasında "Tayyip" demeye getiriyorlar.
***Bunu açıkça da yazdılar, bir saatlik bir çatışma bile Erdoğan'ın seçimi garantiye almasına yetecektir...
***Kemal Bey, "seyirci olmayız" demiş.