Hepimiz bir şeyi çok iyi biliyoruz: Faşistinden şeriatçısına kadar rengi ne olursa olsun, muhalefet bir dostlar koalisyonu şeklinde iktidara gelirse, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme" geçecek...

Parlamenter sistemin ne olduğunu da biliyoruz.

Lakin bunun "güçlendirilmişi" nasıl olur, onu hiç bilmiyoruz.

Çünkü kendileri de bilmiyorlar!

Fiyakalı bir laf attılar ortaya, içini dolduramadılar.

Papağan gibi tekrarlıyorlar, açıklayabilen yok.

Bunların basında amigoluğunu yapanlar da becerip de uçamadılar şunun üzerinde... Allayıp pullayıp satamadılar...

Partilerden tık çıkmadığı gibi, ortalıkta daha şimdiden cumhurbaşkanı adayı olarak dolaşanlardan da bir şey duyamadık.

Çünkü böyle bir şey yoktur.

Bu lafın içi boştur.

Eğer parlamenter sistemi güçlendirmekten kasıt "seçim barajını indirmekse", böyle bir durum sistemi güçlendirmez, tam tersine irili ufaklı partileri meclise sokarak sistemi daha da zayıflatır.

Sonu gelmez koalisyonlar dönemi açılır ki Türkiye bugüne kadar hiç "güçlü koalisyon" da görmemiştir...

Daha başka da nasıl güçlendirilir bir sistem, ben bilemiyorum.

Cumhurbaşkanı iyice bir "simge" durumuna mı indirgenecektir?

Hükümetin işine hiçbir şekilde mi karışamayacaktır?

Öyle canı sıkıldığında anayasa kitapçığı fırlatamayacak mıdır yani?

Peki bunun "mala davara" ne faydası olacaktır? Bundan bize nedir?

***

İrili ufaklı bir sürü muhalif parti var.Bunların hiçbiri becerip de şu meseleye bir açıklama getirebilmiş değil.İnsan iyi kötü bir anayasa taslağı hazırlar da dostu düşmanı onun üzerinde tartıştırır, değil mi?Şunu birkaç madde halinde bir özetleyin de öğrenelim, diyorsun, onu bile yapamıyorlar, dut yemiş bülbüle dönüyorlar.Sonra da oy istiyorlar.Ben senin neyine oy vereyim hemşerim?Ne yaptığın belli, ne yapacağın...Buna da mı Joe Biden karar verecek?Okyanus ötesinden size bir taslak mı gönderecek?Fetullah ne diyor?Muharrem ne diyor?Belki elektron-pozitron çarpıştırıcısı kurup kuantum dünyasını güçlendirecek, nasıl olsa bu parlamentoya da yansır mı?Ama o zaman "" ortaya çıkar ha, yeni yeni dostlar...