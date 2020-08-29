Yunan başbakanı, Adriyatik'te Yunan karasularını 6 milden 12 mile çıkaracak bir kanun tasarısı hazırlamış.

Yunan meclisi Vouli elbette kabul edecektir.

Miçotakis aslında bir "yoklama çekiyor"...

"Bunu gelecekte diğer deniz alanları için de yapabiliriz" sözü de bunu gösteriyor.

Yunanistan'ın Atlantik Okyanusu'na kıyısı olmadığına göre, hangi deniz alanının kastedildiği çok açık.

İtalya'yla hiçbir sorun yaşamazlar ama bu, Türkiye'yle savaş demektir.

Türkiye, Ege'de Yunan karasularının tek taraflı olarak 12 mile çıkarılmasını savaş nedeni sayacağını yirmi beş yıl önce meclis kararına bağlamıştır.

Böyle bir durumda Ege'de Yunan karasularının oranı yüzde 40'tan yüzde 70'e çıkar.

Bu durumda İstanbul'dan İzmir'e vapur bile gönderemeyiz çünkü Yunan karasularına girmiş oluruz, sokmazlar.

Ayvalık'tan balıkçı sandalı bile kaldıramayız.

Bu, savaş demektir ve Türkiye geri basamaz.

Bunu kabul edecek hiçbir Türk hükümeti de ayakta kalamaz.

Adriyatik'le başlıyorlar, tepkimizi ölçecekler.

Yüz bulurlarsa daha da ileri gidecekler.

İşin matrağı da şudur: Buna daha önce eski başbakan Çipras kalkışmış, reddeden de Miçotakis olmuştu!

***