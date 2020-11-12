Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir.

Kılıçdaroğlu bile ara sıra gösteriyor.

Demiş ki: "Devlet sıcak siyasetin, yani bir partinin organı olmaktan çıkarılmalıdır."

Demek ki soğuk siyasetin organı olabiliyor. (Da, o soğuk siyasetin kendisi ne menem bir şeydir, açıklasa da biz de öğrensek.)

Aslında Kılıçdaroğlu'nun bu cümlesi, CHP yönetimine yöneltilmiş esaslı bir eleştiridir.

Ama otuzlu ve kırklı yılların CHP yönetimine!

Devletin parti organı olmasını istemiyor.

Örneğin, parti programı olan "altı okun" anayasada yer almasına karşı.

Hatta, saylavların (milletvekillerinin) emirle el kaldırıp indirmelerine de karşı.

İlbayların da (valiler) aynı zamanda tek partinin il başkanı, belediye başkanı ve de o ilin Kızılay başkanı bile olmalarını doğru bulmuyor.

Milletvekillerinin "açık olan bilmemnere mebusluğuna" atamayla, fakat seçim kılıfı uydurulmuş bir atamayla gelmelerini onaylamıyor.

İç politikanın, dış politikanın, ekonomik politikanın, velhasıl her türlü politikanın "tek kişi" tarafından yürütülmesini hoş karşılamıyor.

Seçimlerin "açık oy, gizli sayım" ilkesine göre değil, tam tersine "gizli oy, açık sayım" ilkesine göre yapılmasından yana.

Seçim sandığında silahlı jandarma istemiyor.

Sandık başkanının seçmene "oyunu kime vereceksin" diye sormasını da ayıplıyor.

Herhalde muhalif partilerin birer birer kapatılmasını, ya da kendi kendini feshe zorlanmalarını da istemeyecektir.

"Açtım, kapadım, açtım" deyince o oturumun Meclis Genel Kurulu'ndan birdenbire parti meclis grubu toplantısına dönüşmesi tuhafına gidecektir.

Parti başkanının "değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" olmasını da onaylamayacak ve bu hususta Muharrem İnce'yi bile yaya bırakacaktır.

Kendisini tebrik ediyoruz.

Geç olsun da temiz olsun...

***



Etrafı kötüymüş



"Genel başkanımız iyi adamdır, temiz adamdır. Genel başkanımızı yalanla yanıltıyorlar."

CHP yönetiminin görevden aldığı Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu





Hangi vilayetleri?



"Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz."

HDP eşbaşkanı Mithat Sancar