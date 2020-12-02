Yeni kurulan ve kurulmak üzere olan particikler için "kimliksiz" tanımlaması yapılıyor.

Söyledikleri hiçbir şey yok. Seçmenin niçin onlara oy vermesi gerektiği belirsiz.

Anladınız işte, Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce falan.

Bulanık bir Atatürkçülük havası, o kadar.

Ne sağcıymış ne solcuymuş bunlar.

Sarıgül sofra kuracakmış.

Boş lafın dibidir.

Tövbe, İnce bir şey önermiş olmak için bir şey öneriyor: Senato istiyormuş.

Bununla oy alacağını sanıyorsa politikadan hiç anlamıyor demektir.

Elbette sanmıyor.

Bunların derdi iktidara gelmek değil, Meclis'e girmek bile değil.

Cumhurbaşkanlığı hiç değil.

Bunların derdi "bir şekilde" CHP'nin başına geçmek, en kötü ihtimalle kendilerine bir kontenjan ayrılmasını sağlamak.

Seçmen de avanak değildir, bütün bunların farkındadır.

Öte yandan, parti kurması beklenen ya da kurması için basın tarafından kışkırtılan Ümit Özdağ'ın durumu daha da acıklıdır.

Meral Hanım'ın Kürt politikasına karşı çıkıyorsan niçin MHP'de değilsin? Diye sorarlar.

***

Daha bir "" muhalif partilerin ortak dış politikası bellidir: Amerika'ya tam teslimiyet.Bunu da Joe Biden'ın Türkiye Genel Valisi Ünal Çeviköz eliyle kotaracaklar.Ekonomiyi Ali Babacan'a bırakacaklar, o da IMF'den borç alacak. Budur.Bunun ötesinde her şeyleri belirsiz.Seçimde ortaya çok acıklı güldürüler çıkacak:Dincilere oy verecek Kemalistler'e neremizle güleceğiz?Faşistlere oy verecek sosyalistlere neremizle gülelim?Kürtçü'lere oy verecek Türkçü'lere ne diyelim?Bir şeyleri belli: Ayrıntılarını kendilerinin de pek bilemedikleri ""...Parlak ve içi boş bir laf. Gene.Öte yandan Cem Uzan taa Fransa'dan kafasını uzattı ve dedi ki:Peki biz ne demiştik?Başkanlık sistemi bunlara tatlı gelecek, bırakmak istemeyecekler, uzun süre çamura yatacaklar, nimetlerinden faydalanacaklar...Dememiş miydik?Hadi görelim. Önce seçimi kazanmaları gerekiyor. Amigolara sorarsanız kazanmışlar bile.