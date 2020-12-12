Felaket haberlerine bir yenisi eklendi: Güneş sistemi dağılıyormuş.
Bugüne kadar deprem, tsunami, tayfun, siklon, hortum, yanardağ patlaması, kule yangını, gemi alaborası gibi çeşitli felaketlerin hemen hepsine bir film uyduran Hollywood, buna da bir senaryo attırsın.
Fakat o tarihe "insanları" nasıl oturtacaklar? Çünkü güneş sisteminin dağılması 5 milyar 400 milyon yıl sonra bekleniyor...
Belki Brad Pitt'in "yaşlanmış halini" gösterirler.
Güneş sisteminde bir dehşet yaşanacakmış. Şimdiden önlemlerinizi alınız!
Güneş kırmızı bir cüceye dönüşecek ("red dwarf") ve gezegenleri yutacakmış.
Eee, ne var bunda? Fizik okuyan her mektep talebesi bunu bilir.
İnanmayan Muharrem İnce'ye sorsun. Sayın İnce'nin de böylece bir işe yararı dokunsun.
Bütün gezegenler birer birer yok olacak, Jupiter en sona kalacakmış.
"Ölürken bile gündelik yaşantısına bir süre daha devam edeceği" düşünülüyormuş.
Yani Jupiter'de gündelik yaşantı varmış. Bunu Muharrem bile tahmin edemezdi.
Eh, biz de gider Jupiter'e yerleşiriz.
Ama Jupiter'de ayağını basacak toprak yok ki...
Jupiter dev bir gaz bulutu.
Ona da Elon Musk bir çare bulacaktır herhalde.
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***Gene de karar veremiyorum: Bu mu daha dıngılca, yoksa dünyanın düz olduğunu ispatlamak için kendi yapımı bir roketle bir buçuk kilometre yükseldikten sonra beyin üstü çakılan adamın girişimi mi?