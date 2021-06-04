Bir anket daha yapılmış.

Muharrem İnce yüzde 1.4...

Mustafa Sarıgül yüzde 1.1...

Ali Babacan yüzde 1...

Ahmet Davutoğlu, sıkı durun, yüzde 0.1...

Fatih Erbakan bile ondan daha yüksek, yüzde 0.2...

Hani "Acaba Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nı bozup onunla mı ittifak kuracak" diye siftinenler var ya, onlara haber: Temel Karamollaoğlu yüzde 0.5...

Alın hayrını görün.

Fakat "Hadi gene iyisiniz" demek geliyor içimden.

CHP'nin hazırladığı o saçmasapan seçim tasarısı yürürlüğe girse, yani "Yüzde 1 alan siyasi partilerin genel başkanları Meclis'e girebilse", İnce de, Sarıgül de, hatta Babacan bile Meclis'teler!

İstedikleri de bu değil miydi?

Yoksa cumhurbaşkanı olacaklarını mı sanıyorlardı?

Davutoğlu ve Karamollaoğlu havalarını alıyorlar.

Erbakan'ı saymayın, o bambaşka bir sistemde Şehzade Kayıhan Osmanoğlu'nu tahta geçirecek, Üçüncü Abdülhamid adıyla(!)

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Aramızda kalsın, aynı ankette CHP'ye yüzde 24.8, ama Kılıçdaroğlu'na yüzde 6.5 oy çıkmış...

Vallahi billahi!

***

İKİNCİ BİR ERDAL İNÖNÜ MÜ GELİYOR?



Ankara'da yaşayıp da başka işi gücü olmayanlar, bir süredir Aslı Baykal'ı tartışıyorlar: Parti mi kuracakmış?

Aslı Baykal, Deniz Baykal'ın kızı.

Başka bir marifeti? Kamuoyunca bilinmiyor.

Ben söyleyeyim: Biyokimya profesörü. "Streptozotosin ile diyabetik sıçanlarda glikasyon ölçümü" gibi çalışmaları var (buyur?)

"Sahaya iniyormuş", zevzekler öyle diyorlar.

Babası büyük siyasi başarılara mı imza atmış da şimdi kızından medet umuyorlar?

Erdal İnönü fiyaskosundan da akıllanmadılar.

Kendini solcu sanan zavallılar, solun manevi lideri İsmet İnönü'nün(!) oğlunu, solun lideri niyetine sahaya sürmüşlerdi...

Yahu bunu Stalin'in oğlu Yakov bile yapmamıştı.

Erdal Bey, Demirel'in sırf Özal'a uyuzluk olsun diye kurduğu koalisyona yamandı ve iktidar ortaklığındaki dört yılını hayran hayran onu seyretmekle geçirdi.

Memur geçinme endeksi, memur partisinin başı iktidar ortağı olduğunda yüzde 100 baz alınırsa, ayrıldığında yüzde 30'a düşmüştü!

Aslı Baykal parti kuracağı söylentilerini yalanladı.

Fakat mücadele de edecekmiş...

Hayırlısı neyse o olsun.

Elde edeceği sonuç şimdiden belli de, hanımın moralini bozmayalım.

***

BABAN MI SÖYLEDİ?



"Halkımızın tek ümit kaynağı CHP."

Aslı Baykal