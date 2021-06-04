Engin Ardıç | Üçüncü ligin küçük takımları
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Engin Ardıç'ın 4.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...