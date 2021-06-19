Bu dünyada, futbolcu Ronaldo "şunu için" dediği için şunu içecek, "onu bırakın bunu için" dediği için onu bırakıp bunu içecek milyonlarca salak var.

Reklamlarda "ünlü" kullanmanın püf noktası da budur zaten.

Fakat ara sıra da kötü çuvallıyorlar.

Bir tarihte Ajda Pekkan'a yatak çarşafı reklamı yaptırmışlardı. Çarşaflar imzalıydı. ("Teveccühünüz" lafı bugün de hatırlardadır.)

Çarşaf işi çarşafa dolandı, iki seksen yattı.

Çünkü eve yatak çarşafını alanlar kadınlardı ve hiçbir kadın kocasını Ajda Pekkan'ın üstüne yatırmazdı!

Şimdi de "milli hamburger" çıktı.

Milli takımın maçını seyrederken yediğin hamburger milli oluyor...

Peki milli takımın rezil futboluna kızarsan boğazında mı kalıyor?

Milli kurye, milli pizza, milli tavan süpürgesi, milli memişhane ibriği...

Tehlikelidir böyle işler.

Yoksa "Nasıl olsa bu oğlanlar gol mol atamazlar" diye mi düşünüp gol başına iki yüz lira indirim yapıyorsun?

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Ronaldo basın toplantısı yapmış.Önünde bir kola şişesi varmış, onu kaldırıp su şişesini göstermiş,demiş.Ronaldo bunu neden yapmış?Kolalı içeceklerin asitli ve zararlı olduğunu anlatmaya çalışıpmesajını mı veriyor?Yoksa Amerikan emperyalizmine mi karşı çıkıyor?Bunu tartışıyorlar.Aynı Ronaldo, on beş yıl önce kola reklamlarında oynamış...O zamanlar kola içmekte bir sakınca yokmuş demek ki.Ronaldo'yu taklit eden Locatelli de kola şişesini kaldırıp atmış.Onların etkisinde kalan Pogba kola şişesine dokunmamış fakat bira şişesine saldırmış.Tabii bu arada söz konusu kola firmasının piyasa değeri 4 milyar dolar düşmüş, 242 milyardan 238 milyara...Ronaldo'ya bak, sahalarda gol atmakla kalmıyor, borsaları da harmanlıyor.Bizim faizlere de bir bulaşsa ne kadar iyi olur...

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Demek ki bu tiplere parayı bastıracaksın ve de bol tutacaksın. Aksi takdirde seni batırabiliyorlar.Gerçi bunun birolduğunu ve aslında kolacılarayaradığını söyleyen de var.Ronaldo şimdilik kepek şampuanı reklamlarında oynuyor.En büyük rakibi de Cedi Osman.Nasıl olsa bizde dediye onu alacak,diye bunu alacak saçıkepekli lumpen çok.Bakalım Ronaldo ne zamandeyipCedi'ye saldıracak, Cedi dediye cevap yetiştirecek?Ben şimdilerde yemek siparişine ve paket servisine çamur atmak için çırpınan o çemiş oğlanı seviyorum.